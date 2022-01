6 points sur la votation autour de «la transparence des partis» dans le Jura

Que se passera-t-il si les votes pour l'initiative et le contre-projet sont à égalité?

Parmi les partis politiques soutenant ce contre-projet, on retrouve la majorité de la Commission de la justice, le PLR, le PDC et l'UDC .

Parmi les partis politiques soutenant cette initiative, on retrouve Les Verts, le CS-POP, le PSJ qui a rédigé le texte de loi, et une minorité de la Commission de la justice.

A l'heure actuelle, en Suisse romande, seuls Genève, Fribourg, Neuchâtel - et Vaud depuis janvier 2022 - possèdent des dispositions légales sur la question. Tous les autres cantons romands légifèrent librement au niveau cantonal ou communal. C'est le cas du Jura.

Problème: ces nouvelles normes sont fédérales . Cela signifie qu'une fois en place, elles ne s'appliqueront qu'aux partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale ainsi qu'aux scrutins fédéraux (votations et élections).

Après que la Suisse ait été épinglée en 2011 par le GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption du Conseil de l'Europe) en 2011 pour manque de règles relatives au financement des organisations politiques, le 18 juin 2021, les Chambres fédérales ont adopté une modification de la loi qui concernait la transparence du financement des partis politiques et des campagnes de votations ainsi que des élections .

Mais pourquoi un contre-projet est également soumis aux votations? Quels partis politiques soutiennent l'initiative et lesquels grincent des dents face à celle-ci? Voici tout ce que vous devez savoir.

Une votation toute particulière est prévue dans le canton du Jura . Dimanche 13 février 2022, les Jurassiens se rendront aux urnes afin de se prononcer sur la transparence du financement des partis politiques . Ils devront alors choisir entre le l'initiative validée en 2020 et le contre-projet mis en place en 2021.

Dans le canton du Jura, les quatre objets fédéraux ne sont pas les seuls à être au centre du débat. Les jurassiens devront aussi se prononcer sur l'initiative cantonale «Partis politiques: place à la transparence!» et son contre-projet.

