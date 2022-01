Tout ce qu'il faut savoir sur la votation du «logement aux habitants» à Genève

Parmi les partis politiques qui conteste catégoriquement cette modification. s'était prononcé contre la modification de la loi, on retrouve les Socialistes, Les Verts, Ensemble à gauche et le Conseil d'Etat conteste catégoriquement cette modification.

Lors de la séance du Grand Conseil le 2 juillet 2021, la loi qui modifie celle sur le logement et la protection des locataires a comptabilisé un total de 45 «oui» contre 38 «non» et 4 abstentions .

Parmi les partis politiques soutenant cette position, on retrouve le PLR, le PDC, l'UDC et le MCG qui a rédigé le texte de loi.

Désormais, lorsqu'une personne voudra demander une subvention de logement, elle devra - en plus de payer ses impôts à Genève - avoir vécu dans le canton, non plus pendant au moins deux, mais quatre années de suite. Cela, durant les huit dernières années précédant la demande (contre cinq jusqu'à présent).

Pour ce faire, elle tend à modifier la loi générale sur le logement et la protection des locataires plus communément connu dans la région sous l'acronyme «LGL» .

«On n'est qu'au début d'une vague importante de nouvelles cigarettes»

C'est une tendance en provenance des Etats-Unis et elle a été propulsée par les réseaux sociaux. La «PuffBar», cette cigarette électronique jetable, séduit de plus en plus les jeunes. Et en Suisse aussi.

Avec leur allure de gadget et leur goût de bonbon, les puffs, ces cigarettes électroniques jetables d'un nouveau genre, séduisent des adolescents de plus en plus jeunes. Un risque quand on sait qu'elles contiennent tout de même de la nicotine synthétique (jusqu'à 5%) et d'autres substances non contrôlées.