Les tests Covid deviennent payants: voici ce qu'il faut savoir



Fini les tests Covid gratuits: 4 choses que vous devez savoir

A parti de ce lundi 11 octobre, se faire tester pour obtenir le Certificat Covid deviendra payant. Qu'est ce que cela implique pour les non vaccinés? Existe-il des exceptions? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu'est ce que cela change concrètement ?

Jusqu'au 10 octobre 2021, la Confédération prenait en charge les coûts des tests rapides réalisés dans un centre de dépistage, chez un médecin, à l’hôpital ou dans une pharmacie. On pouvait donc se faire faire tester gratuitement, même si on ne présentait pas de symptômes, et ainsi, bénéficier du certificat Covid qui donne accès notamment aux restaurants et autres espaces public clos.

A parti du lundi 11 octobre, cela ne sera plus le cas. Les tests antigéniques rapides deviendront payants, pour tout un chacun.

Combien vont coûter les tests ?

Le prix moyen du test antigénique est estimé à 50 francs. Mais ce montant n'est pas garanti. En effet, les prix ne sont plus régulés par la Confédération. Cela signifie que le pharmacien, le médecin ou le centre de tests est libre de fixer son propre prix.

«On espère que la concurrence fera effet et qu'il y aura une diminution du prix des tests» La matinale de la RTS

Interrogé dans la Matinale de la RTS, Christophe Berger, président de la Société Vaudoise de pharmacie a indiqué qu'il «n'était pas impossible qu'un centre de test ou qu'un pharmacien décide de casser les prix.»

Existe-t-il des exceptions?

Oui, il sera possible de se faire tester gratuitement, si:

Vous avez des symptômes du coronavirus

du coronavirus Vous avez eu un contact avec un cas confirmé

avec un cas confirmé Vous ne pouvez pas vous faire vacciner pour des raisons médicales. Dans ce cas, il faudra le prouver en présentant une attestation médicale

Vous vous rendez dans un établissement de santé et nécessitez un résultat de test négatif dans ce but. Nota bene: dans ce cas, vous recevrez seulement une attestation concernant le résultat du test mais pas de certificat Covid

et nécessitez un résultat de test négatif dans ce but. Nota bene: dans ce cas, vous recevrez seulement une attestation concernant le résultat du test mais pas de certificat Covid Vous avez moins de 16 ans

A noter que les personnes remplissant ces critères n'auront pas droit au certificat Covid, mais simplement à une attestation.

Quid des autotests?

Depuis le 1er octobre 2021, la Confédération ne prend également plus en charge les coûts des autotests antigéniques rapides.

Cela signifie que vous devrez assumer ces coûts vous-même, indépendamment du fait d'être vacciné ou guéri. Ces autotests peuvent être achetés dans les pharmacies, les drogueries ou le commerce de détail, par exemple.

