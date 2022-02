Image: Keystone/Shutterstock

Notre vie va changer: 8 points sur les décisions du Conseil fédéral

Le gouvernement lance une série d'allégements des mesures sanitaires. Lesquelles seront levées? Et quand? Voici le résumé.

C'était la boussole qui guidait le Conseil fédéral dans sa prise de décisions: la crainte de voir les soins intensifs débordés de patients, avec la menace de devoir les trier. Pourtant, malgré un taux de contamination record, le Conseil fédéral a fait, mercredi après-midi, le constat suivant:

«Il n’y a pas eu de surcharge et l’occupation des lits en soins intensifs a continué de baisser»

Il est donc venu le temps de lever les mesures sanitaires. Alain Berset, ministre de la Santé et Ignazio Cassis, président de la Confédération, ont présenté les prochains allégements des mesures sanitaires et ont aussi lancé une consultation sur l’assouplissement des mesures à venir, non sans réitérer leurs appels à la prudence.

Pourquoi les mesures Covid-19 peuvent-elles être levées?

Le gouvernement estime que si la situation est favorable dans les hôpitaux actuellement. Voici pourquoi:

Une situation vraisemblablement imputable à l’immunité élevée au sein de la population, grâce à la vaccination ou à une infection antérieure.

Omicron engendre moins de complications sévères que les autres variants.

Les signes qui indiquent une prochaine sortie de crise se multiplient, laissant entrevoir le début de la phase endémique.

«Le Conseil fédéral envisage l'avenir avec optimisme. Nous allons apprendre à vivre avec un virus de plus» Ignazio Cassis, président de la Confédération

Qu'est-ce qui change dans le monde du travail?

«L’obligation de travailler à domicile redevient une recommandation», a décidé le gouvernement fédéral. La mesure entre en vigueur dès ce jeudi 3 février.

Toutefois, les employeurs doivent continuer de protéger leur personnel d’une contamination au travail, rappelle le Conseil fédéral. Dans ce contexte, le télétravail demeure une mesure efficace. A noter que porter un masque reste obligatoire sur le lieu de travail.

Qu'est-ce qui change si l'on est cas contact?

C'est la grande nouveauté, le Conseil fédéral annonce:

«Pour la première fois depuis le début de la crise, la quarantaine-contact est complètement supprimée»

En effet, en raison du nombre de contaminations très élevé, elle «ne fait plus vraiment sens», estime la Confédération.

Avec la nouvelle ordonnance, l’ensemble des quarantaines ordonnées par les cantons sont levées au 3 février. Il n’est pas nécessaire pour ces derniers d’annoncer explicitement la fin des quarantaines. En gros, si vous deviez être en quarantaine demain, vous êtes libres.

Attention!

«A noter que cette décision a aussi pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19, relatives à l’allocation octroyée lors d’une quarantaine-contact», précise le gouvernement.

Qu'est-ce qui change si l'on est positif au Covid-19?

Rien. L’isolement en cas de test positif est maintenu. Cela permet d’éviter que les personnes très contagieuses ne contaminent leur entourage. Normalement, l’isolement dure cinq jours, mais selon votre état de santé, il peut également durer plus longtemps. Idéalement, le service cantonal vous informe de la fin de sa fin.

A noter que vous pouvez terminer l’isolement si au moins cinq jours se sont écoulés et si vous n’avez plus de symptômes depuis 48 heures. Sauf s’il vous manque uniquement le goût et l’odorat ou si vous avez une légère toux. Ces symptômes peuvent prendre plus de temps à disparaître complètement, rappelle l'OFSP.

Vers une levée totale des mesures sanitaires?

Combien de temps va-t-on encore devoir subir les mesures de lutte contre le Covid-19 et quels seront les critères pour leur levée? C'est la grande question.

Pour y répondre, le Conseil fédéral lance, comme à son habitude, une grande consultation auprès des cantons, des partenaires sociaux, des commissions parlementaires et des associations. Tout ce petit monde doit donner son avis d'ici au 9 février. Plus précisément, le Conseil fédéral met en discussion deux variantes qui ont été élaborées en fonction du moment où la vague actuelle aura atteint son pic. Le ministre de la Santé, Alain Berset a commenté:

«La crise dure depuis deux ans. Il semblerait que nous soyons enfin une mesure d'apercevoir une sortie. La fin de la crise n'est pas pour tout de suite, mais nous allons procéder par étapes, avec humilité, modestie, et surtout beaucoup de joie.»

Le gouvernement prendra une décision lors de sa séance du 16 février. Le rendez-vous est pris, mais que contiennent ces deux variantes? Explications 👇.

Variante 1 : suppression des mesures en une seule fois

En substance, le gouvernement indique dans ce cas de figure:

«L’ordonnance Covid-19 situation particulière pourrait être intégralement abrogée au 17 février 2022»

Toutefois, le Conseil fédéral se montre prudent: «Une ouverture d’une telle ampleur comporterait un risque épidémiologique, car elle pourrait relancer la propagation du virus.» Une telle option ne serait donc envisageable que:

Si la vague de contamination a atteint son pic.

a atteint son pic. Si l’immunité au sein de la population est suffisamment élevée.

est suffisamment élevée. Si le nombre de contaminations et d’hospitalisations diminue.

En clair, dans ce cas de figure, toutes les mesures de protection suivantes tomberaient:

L'obligation de présenter un certificat dans les restaurants , les manifestations et les établissements de loisir et de culture.

, les manifestations et les établissements de loisir et de culture. L'obligation de porter le masque dans les transports publics, les commerces et les autres espaces intérieurs accessibles au public.

dans les transports publics, les commerces et les autres espaces intérieurs accessibles au public. Les restrictions lors de rencontres privées.

lors de rencontres privées. L'obligation d’obtenir une autorisation pour les grandes manifestations.

Certaines mesures resteraient en place:

Il est important de souligner que dans le contexte de cette variante 1, le Conseil fédéral consulte les cantons sur l’opportunité de conserver l’obligation du port du masque dans les transports publics, le commerce de détail et les établissements de santé. Des mesures resteraient en place toutefois:

Le «parapluie de protection» prévu pour les grandes manifestations resterait en place, précise le Conseil fédéral. Un retour à de nouvelles restrictions ne peut pas exclu.

prévu pour les grandes manifestations resterait en place, précise le Conseil fédéral. Un retour à de nouvelles restrictions ne peut pas exclu. L’isolement des personnes positives au coronavirus serait maintenu.

au coronavirus serait maintenu. Enfin, ce scénario impliquerait des mesures supplémentaires visant à protéger les personnes vulnérables.

Variante 2: suppression des mesures en deux étapes

Dans le cas où, au 16 février, la situation devait être trop incertaine, alors le Conseil fédéral souhaite procéder à un allégement des mesures Covid par étapes afin de pouvoir réévaluer la situation après chaque nouvel assouplissement.

Première étape

Dans ce contexte, les assouplissements suivants pourraient entrer en force à compter du 17 février:

La suppression de l’obligation de présenter un certificat dans les restaurants, les manifestations et les établissements de loisir et de culture. Il serait obligatoire de consommer assis dans les restaurants.

dans les restaurants, les manifestations et les établissements de loisir et de culture. Il serait obligatoire de consommer assis dans les restaurants. La suppression des restrictions pour les rencontres privées.

La suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation pour les grandes manifestations en plein air . Les cantons auraient la possibilité d’imposer une autorisation obligatoire, par exemple pour le carnaval.

. Les cantons auraient la possibilité d’imposer une autorisation obligatoire, par exemple pour le carnaval. La règle des 2G s’appliquerait en lieu et place des 2G+ actuels dans les discothèques, piscines couvertes, activités sportives intenses et fanfares.

Deuxième étape

Les mesures de protection restantes seraient levées dans un second temps, à savoir:

L’obligation de porter le masque.

La règle des 2G et l’obligation d’obtenir une autorisation pour les grandes manifestations à l’intérieur.

Ces suppressions engendreraient l’abrogation de l’ordonnance Covid situation particulière, comme pour la variante 1, décrite au point précédent.

Qu'est-ce que ces décisions impliquent pour les voyageurs suisses?

Outre les suppressions citées dans les points précédents, le Conseil fédéral envoie d’autres adaptations en consultation et elles concernent les voyageurs.

Sur l'entrée en Suisse

Le Conseil fédéral propose, notamment, de supprimer les mesures sanitaires aux frontières lors de l’entrée en Suisse. En d’autres termes, l’obligation de dépistage pour les personnes non vaccinées et non guéries ainsi que la collecte des coordonnées à l’entrée en Suisse pourraient être levées.

A propos du certificat Covid

Par ailleurs, le certificat Covid suisse, notamment destiné aux touristes ou délivré après un test sérologique ou un test rapide antigénique, disparaîtrait également avec les variantes 1 et 2.

Toutefois, les certificats reconnus par l’Union européenne continueraient d’être émis, car ils resteraient nécessaires tant que d’autres Etats imposent des restrictions à leurs frontières. Certains pays pourraient aussi continuer de requérir un certificat pour entrer dans un restaurant ou un musée.