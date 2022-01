Des centaines de milliers de Suisses vaccinés vont perdre leur certificat Covid

Bild: keystone

A compter du 1ᵉʳ février, le certificat Covid ne sera plus valable 365 jours, mais seulement 270 jours. Des milliers de personnes qui avaient reçu leur vaccin l'année passée devront désormais se faire booster pour aller au restaurant.

Anna Wanner / ch media

La dernière décision du Conseil fédéral aura, dès la semaine prochaine, des conséquences immédiates pour les personnes qui ont été vaccinées, mais qui n'ont pas reçu leur rappel vaccinal, le fameux booster.

En effet, le Conseil fédéral a décidé que le certificat de vaccination ne serait valable plus que 270 jours – et non plus 365 jours, comme jusqu'à présent. Il a justifié cette décision par un alignement sur le droit européen:

«De cette manière, le certificat Covid suisse continue à être reconnu dans l'Union européenne.»

Le 1er février, la validité raccourcie entrera en vigueur. Cela signifie, pour les personnes qui se sont fait vacciner avant le 6 mai 2021 et qui ne peuvent pas attester d'une troisième dose ou d'une infection au Covid, que leur certificat ne sera plus valable.

Combien de personnes concernées en Suisse?

Certains cantons s'attendent à une augmentation de la demande de vaccination à court terme. Par exemple, Saint-Gall a décidé de prolonger l'exploitation de centres de vaccination temporaires. Le canton estime qu'à compter de la semaine prochaine, environ 40 000 personnes perdront leur certificat le même jour.

Berne a annoncé, hier, qu'environ 18 000 habitants n'auront plus de certificat valable le 1er février. En Thurgovie, on estime le nombre de personnes concernées à environ 25 000.

Le nombre de Suisses concernés ne peut être qu'estimé, car les cantons ne savent pas qui, parmi les personnes doublement vaccinées, ont été boostées ou guéries.

On estime qu'environ 40 à 60% des personnes vaccinées seront touchées par cette mesure. A titre de comparaison, 51 000 personnes se sont fait vacciner à Lucerne jusqu'en mai dernier et 40 000 à Bâle-Campagne. Extrapolé à la Suisse, cela représente des centaines de milliers de personnes qui ne pourront bientôt plus manger au restaurant si elles ne se font pas booster.

Attention aux voyages

Et ceux qui veulent partir en vacances d'été sans booster et sans mauvaise surprise auront meilleur temps de contrôler que leur deuxième vaccination remonte à moins de 9 mois. Le début des vacances varie selon les cantons. Une chose est sûre: de plus en plus de personnes sont concernées, car un nombre important de personnes ont reçu leur seconde dose en mai et juin 2021.

Le conseiller fédéral Alain Berset a, certes, laissé entrevoir la fin de l'obligation de certificat. Et le Conseil fédéral discutera, le 2 février, de possibles assouplissements. Toutefois, le nombre élevé d'infections actuel assombrit l'espoir d'une suppression rapide du certificat de vaccination.