Le candidat républicain à l'élection présidentielle Donald J. Trump s'adresse à ses partisans lors de la soirée de veille de l'élection au West Palm Beach Convention Center à West Palm Beach, Floride, États-Unis, le 6 novembre 2024. Image: EPA

«Trump va forcer l'Europe à sortir de sa zone de confort»

Professeur en relations internationales, Christoph Frei explique ce qui a aidé Trump à remporter la victoire, pourquoi les sondages se sont autant trompés et en quoi les conditions actuelles facilitent l’expression des tendances autoritaires du futur président américain.

Fabian Hock / ch media

Plus de «Suisse»

La victoire de Donald Trump a surpris tout le monde. Comment expliquer un tel résultat?

Christoph Frei: C’est un succès remarquable pour Donald Trump, un véritable raz de marée. Le résultat montre encore une fois qu’il faut prendre les sondages avec prudence. Se tromper à ce point devrait nous pousser, dans les disciplines de la recherche sociale concernées, à faire preuve de davantage d’humilité.

Christoph Frei est professeur à l’Université de Saint-Gall Image: dr

Comment les sondages ont-ils pu se tromper à ce point, encore une fois?

Il est probable que de nombreux répondants n’ont tout simplement pas révélé leur choix de vote. Il ne faut pas exclure cette possibilité. Par ailleurs, la manière dont les sondages sont construits et pondérés joue également un rôle. Certains spécialistes pensaient qu’après les expériences des huit dernières années, on risquait de surestimer Trump cette fois-ci. Cela n’a manifestement pas été le cas. Pour le moment, je me garderais de tirer des conclusions; attendons de voir les données

«Ce qui est clair, c’est que Trump et son équipe ont su mobiliser leur électorat avec plus d’efficacité»

Kamala Harris était-elle une candidate mal choisie?

Il y a quelques semaines, les démocrates étaient heureux d’avoir une chance de gagner. Dire aujourd’hui qu’elle était une mauvaise candidate me semble réducteur. Toutefois, Harris n’était pas perçue de manière aussi tangible par les électeurs que Trump. On ignorait réellement ce qu’elle voulait faire pour le pays.

Dans les dernières semaines, l’équipe d’Harris a pris un ton offensif, qualifiant Trump de fasciste. Est-ce une stratégie qui s’est retournée contre elle?

Maintenant qu’elle a perdu aussi largement, certains diront sans doute qu’elle n’aurait pas dû adopter cette approche. Personnellement, je ne pense pas que cela ait fait la différence. Ce qui a vraiment compté, c’est la simplicité de la communication de Trump: accessible, claire. «Make America Great Again», tout le monde comprend.

«Beaucoup ne savaient tout simplement pas pour quoi Harris se battait»

Et quel était son slogan face à «Make America Great Again»? «Avancer vers de nouveaux horizons» est un peu difficile à adopter comme slogan de campagne.

Quel groupe d’électeurs a finalement fait basculer l’élection?

D’après ce que j’ai pu voir durant la nuit électorale sur les chaînes américaines, il semble que cela soit généralisé. Jeunes femmes, Latinos, Noirs – Harris n’a pas su mobiliser ces segments comme on l’espérait.

Trump a misé sur les jeunes hommes, surtout dans les dernières semaines de campagne. Il est même apparu dans le plus grand podcast américain, celui de Joe Rogan, qui est populaire auprès de ce public. Harris, elle, a évité cela. Cela a-t-il joué un rôle?

Peut-être, mais ici aussi, évitons les explications simplistes. Attendons l’analyse des données. Harris a, quant à elle, misé sur les femmes, mais cela n’a pas aussi bien fonctionné.

Keystone

Qu’est-ce que l’Europe peut attendre de cette présidence?

Plus d’imprévisibilité, et ce dans de nombreux domaines. Nous savons que Trump aborde les politiques de sécurité et économiques de façon plus transactionnelle que Biden. Concrètement, cela signifie qu’il sera exigeant: il rappellera que la protection américaine a un coût et que l’Europe devra investir davantage dans sa sécurité.

«Tout cela est inconfortable et pourrait forcer l’Europe à sortir de ses zones de confort»

L'Europe en a besoin?

Oui. Trump pourrait bien être le stimulant nécessaire pour pousser l’Europe à progresser économiquement et en matière de sécurité, et pour accomplir des devoirs longtemps négligés.

Les perspectives sont moins bonnes pour l’Ukraine.

Contrairement aux prédictions, je pense qu’il faut attendre avant de tirer des conclusions en matière de politique étrangère. Je ne pense pas que Trump abandonnera l’Ukraine. Comment pourrait-il d’ailleurs? A moyen et long terme, il pourrait réduire les livraisons d’armes. Mais le souhaite-t-il?

«Trump pourrait faciliter la situation de Poutine en gelant le statu quo, lui concédant de facto les territoires occupés à l’Est de l’Ukraine»

Cependant, je ne pense pas qu’il empêchera Zelensky de revendiquer ces territoires sur le plan juridique. Toute autre option serait inacceptable pour l’Ukraine. Cela permettrait à Trump de gagner du temps. Mais là encore, il faut rester prudent. Il semble évident que les Européens devront assumer davantage de responsabilités, notamment pour assurer la sécurité de l’Ukraine. Trump ne mobilisera pas de soldats; cette tâche incombera aux Européens.

«En fin de compte, Trump pourrait donc représenter un choc externe salutaire pour l’Europe»

Mais cela suffira-t-il à rendre l’Europe politiquement indépendante en matière de sécurité ? Cela prendra certainement du temps.

Quels sont les défis spécifiques pour la Suisse?

Trump veut baisser les impôts et augmenter les droits de douane, ce qui pourrait inciter des entreprises suisses à s’installer aux Etats-Unis. Mais quels secteurs seront touchés? Et quelles exigences devrons-nous affronter? Rien qu’au cours des 12 derniers mois, notre balance commerciale avec les Etats-Unis a affiché un excédent de 22 milliards de dollars. Trump pourrait bien exiger que les entreprises qui vendent aux Etats-Unis y achètent également.

On dit souvent que l’Amérique est plus divisée que jamais. Pensez-vous que Trump puisse unir le pays ou que tout va se déliter?

Pour être politiquement correct, je vais dire qu’il aurait l’opportunité de réunir la nation.

Mais vous n’y croyez pas.

Non. Je suis sceptique. Trump a un naturel autoritaire. Pour moi, il est évident qu’il tentera de faire évoluer le système politique américain en sa faveur. La question cruciale reste de savoir si le système de «checks and balances» est suffisamment résistant.

Pensez-vous qu'il le soit?

Du point de vue de Trump, les conditions sont plus favorables qu’en 2016.

«En tant que président, il bénéficie désormais d’une quasi-immunité, confirmée récemment par la Cour suprême»

Cela lui ouvre de larges perspectives. La crédibilité de la justice, au plus haut niveau, est déjà fragilisée. Cela ne signifie pas que le système va s'effondrer, mais les conditions pour un durcissement illibéral du système politique sont aujourd’hui bien meilleures qu’en 2016.

Et au Congrès, une majorité semble se dessiner en faveur de son parti.

Cela est crucial pour ses ambitions. Voyons maintenant comment il pourrait tenter de faire évoluer les choses en sa faveur.