CFF: Trafic ferroviaire interrompu en Valais (jusqu'à 20h)

Les mâts des lignes CFF peuvent être mortels pour les grands oiseaux.
Image: KEYSTONE

Trafic ferroviaire interrompu en Valais (jusqu'à 20h)

Le trafic sur la ligne CFF entre Evionnaz et Saxon (VS) est totalement interrompu jusqu'à environ 20h ce dimanche.
17.08.2025, 18:1617.08.2025, 18:19
Plus de «Suisse»

Un accident de personne sur les voies CFF à Martigny a provoqué la coupure de la ligne, rapportent nos confrères de 20 minutes.

La restriction durera jusqu'à environ 20h. des bus de remplacement vont être mis en service mais que des temps d'attente sont à prévoir.

Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
