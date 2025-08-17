Trafic ferroviaire interrompu en Valais (jusqu'à 20h)

Image: KEYSTONE
Le trafic sur la ligne CFF entre Evionnaz et Saxon (VS) est totalement interrompu jusqu'à environ 20h ce dimanche.
17.08.2025, 18:1617.08.2025, 18:19
Un accident de personne sur les voies CFF à Martigny a provoqué la coupure de la ligne, rapportent nos confrères de 20 minutes.
La restriction durera jusqu'à environ 20h. des bus de remplacement vont être mis en service mais que des temps d'attente sont à prévoir.
