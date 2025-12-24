ciel couvert
Voici les statistiques de la grippe en Suisse

On sait où et combien de personnes ont la grippe en Suisse

Le nombre d'individus alités touchés par le virus continue d'augmenter en ce mois de décembre. Voici les statistiques et les cantons les plus touchés.
24.12.2025, 14:5024.12.2025, 14:52

Au moins 2000 personnes sont actuellement alitées avec la grippe en Suisse. La grippe saisonnière continue de gagner du terrain. La Confédération dénombre un tiers de cas de plus que la semaine précédente.

Au total, 2178 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein la semaine passée, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela représente près de 24 cas pour 100 000 personnes, soit environ deux fois plus qu'à la même époque il y a un an.

Le Tessin et la Romandie très touchés

Au plan régional, le plus grand nombre de cas confirmés pour 100 000 personnes est signalé au Tessin (66,59), à Bâle-Ville (42,21) et en Valais (40,13). Les cantons de Glaris (2,36), Obwald (2,52) et Nidwald (11,03) comptent le moins de malades, écrit l'OFSP.

Le nombre de consultations pour des symptômes gripaux est également nettement plus élevé que l'année dernière. Sur 100 000 habitants, environ 200 ont consulté un médecin pour une forte fièvre soudaine, de la toux ou des maux de gorge.

Cela représente plus de 18 000 personnes, selon l'OFSP. L'année dernière à la même époque, seules 80 personnes sur 100 000, soit un peu plus de 7000 personnes au total, avaient consulté un médecin pour de tels symptômes.

Les virus de la grippe provoquent une épidémie pratiquement chaque hiver, à l'exception de la saison grippale 2020/2021. En raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid 19, l'épidémie de grippe n'a pas eu lieu cet hiver-là. Les cas de grippe ne sont apparus que sporadiquement.

Il n'y a pas que la grippe

Outre les virus de l'influenza qui provoquent la grippe, d'autres virus circulent parmi la population suisse. Parmi eux, le virus respiratoire syncytial (VRS), fréquent, qui peut provoquer des infections des voies respiratoires.

Dans les eaux usées, la charge du VRS augmente actuellement dans plusieurs régions, selon l'OFSP, ce qui indique le début d'une vague de cette affection.

Le coronavirus continue également de circuler, mais la vague de Covid-19 a déjà dépassé un pic provisoire en octobre. La semaine dernière, les chiffres ont légèrement diminué par rapport à la semaine précédente. Ils sont actuellement plus bas que le nombre de cas de grippe. (ats)

