Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Montreux et Aigle

En début de soirée, les trains CFF ne circulaient plus entre Montreux et Aigle en raison d'un accident de personne. Les perturbations ont duré jusqu'à 22H00.

Plus de «Suisse»

Le trafic sur la ligne CFF Lausanne – Brig a été interrompu en début de soirée entre Montreux et Aigle en raison d'un accident de personne, informe la compagnie ferroviaire.

Le rétablissement a eu lieu vers 22H00. Les lignes EC, IR, IR90, IR95, RE, RE33, R3 et R4 étaient concernées. Tous les trains ont été supprimés et les personnes qui voyagent entre Lausanne et Brig circulaient via Bern.

Les premiers bus de remplacement ont commencé à circuler à 19H45 entre Montreux et Aigle. En raison de l’heure de pointe et de la surcharge du trafic, l’heure d’arrivée des bus sur place n’était toutefois pas connue. (ag)