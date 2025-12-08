assez clair, brumeux
Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Montreux et Aigle

En début de soirée, les trains CFF ne circulaient plus entre Montreux et Aigle en raison d'un accident de personne. Les perturbations ont duré jusqu'à 22H00.
08.12.2025, 18:5208.12.2025, 22:39

Le trafic sur la ligne CFF Lausanne – Brig a été interrompu en début de soirée entre Montreux et Aigle en raison d'un accident de personne, informe la compagnie ferroviaire.

Le rétablissement a eu lieu vers 22H00. Les lignes EC, IR, IR90, IR95, RE, RE33, R3 et R4 étaient concernées. Tous les trains ont été supprimés et les personnes qui voyagent entre Lausanne et Brig circulaient via Bern.

Les premiers bus de remplacement ont commencé à circuler à 19H45 entre Montreux et Aigle. En raison de l’heure de pointe et de la surcharge du trafic, l’heure d’arrivée des bus sur place n’était toutefois pas connue. (ag)

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

