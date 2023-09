Ce Suisse s'est cru plus malin que les CFF et ça va lui coûter cher

Cependant, cela ne couvre que le fait de voyager sans billet, ou, comme on l'appelle plus correctement, l'infraction à la loi sur les transports de personnes. Le jeune homme a également été condamné pour tentative de fraude. L'amende de 900 francs est assortie d'une sursis, à laquelle s'ajoute une amende de 100 francs ainsi que différents frais pour un montant total de 1056 francs.

Peu avant l'arrêt de Brugg, le jeune homme de 20 ans a été contrôlé par le personnel des CFF. Il a présenté le billet falsifié sur demande. Les contrôleurs ont constaté la manipulation du billet et infligé une amende de 311 francs au prévenu pour la différence de prix du billet, plus un supplément.

L'homme a rendu visite à sa sœur dans la région de Baden. Le jour suivant, pour éviter d'acheter un nouveau billet, il a retiré le cachet existant avec du dissolvant pour vernis à ongles. Il a ensuite tamponné à nouveau le billet à la gare de Wettingen et est monté dans un train en direction de Berne.

En octobre dernier, un jeune homme a pris le train d'Ins, dans le Seeland bernois, à Wettingen. Il a acheté un billet de la communauté tarifaire Libero. Ce billet indique la zone géographique et la durée de validité. Dans les zones concernées, il permet de faire autant de trajets en train, en bus et en tram qu'on le souhaite jusqu'à la date d'expiration du billet. La durée de validité varie de 60 à 180 minutes selon le nombre de zones. Il coûte au maximum 35,20 francs (2e classe, sans demi-tarif).

Plus de «Suisse»

Un homme a tenté de manipuler son billet de train CFF pour économiser de l'argent. Il a été poursuivi pour tentative de fraude et a dû payer des frais élevés.

Les plus lus

Menaces de mort: «Il faut augmenter la sécurité des élus suisses»

En moins d'une semaine, deux menaces de mort sont arrivées dans les boîtes aux lettres de politiques vaudois. Des termes violents qui ne laissent pas de doutes sur les intentions des auteurs. Menacer les élus est-elle une tendance en hausse? Nos élus sont-ils trop accessibles? Entretien avec un expert.

«Tu vas brûler toi et ta famille», ces termes extrêmement violents figurent dans des lettres anonymes reçues par la députée de la gauche radicale Mathilde Marendaz et le conseiller communal lausannois Samson Yemane, alors que les élus sont parfois les cibles d'invectives, la ligne rouge semble avoir été franchie et les victimes de ces missives ont porté plainte.