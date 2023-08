Voici qui va récupérer les 120 lingots d'or abandonnés dans les CFF

120 lingots d'or ont été découverts dans un train en octobre 2019. Trois ans plus tard, le ministère public lucernois a annoncé mettre fin à l'enquête afin de retrouver leur propriétaire. Voici ce que va devenir le trésor.

Sandro Renggli / ch media

L'histoire spectaculaire de l'incroyable découverte de 120 lingots d'or en octobre 2019 dans un train CFF prend fin. Après avoir cherché pendant près de trois ans le mystérieux propriétaire, le ministère public du canton de Lucerne a décidé de clore l'enquête.

Malgré des recherches approfondies, l'étourdi n'a pas pu être identifié, communique le ministère public.

«Il n'a malheureusement pas été possible de retrouver le propriétaire grâce au numéro de série de l'or, même après des recherches approfondies auprès des banques suisses» Simon Kopp, responsable de la communication du ministère public de Lucerne

De prétendus propriétaires

Un lien avec un éventuel délit contre le patrimoine n'a pas pu être identifié non plus: «Nous avons vérifié si un vol d'or ou un vol à main armée avait été enregistré auprès des corps de police. Nous avons également signalé la découverte au niveau national», signale Simon Kopp. Et d'ajouter qu'il fallait partir du principe qu'un tel vol aurait été signalé. «Nous n'avons pas connaissance d'une disparition ou d'un vol d'or quelque part».

«Même un appel d'offres dans le journal cantonal n'a pas permis de trouver un propriétaire» Simon Kopp, responsable de la communication du ministère public de Lucerne

De nombreuses personnes se sont signalées, mais aucune n'a pu apporter de preuve concrète. Pour le ministère public, l'histoire s'arrête donc là.

Destiné au CICR

Les 120 lingots d'or, d'une valeur d'environ 200 000 francs, ont été découverts par un agent de train de la Südostbahn sur le trajet entre Saint-Gall et Lucerne. Ils se trouvaient dans un paquet blanc rangé dans un sac en plastique. Le paquet portait entre autres l'inscription «envoi de valeur CICR». Le ministère public pense donc que le propriétaire inconnu voulait remettre l'or, d'un poids total de 3,732 kilos, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

«Ainsi, la découverte a été remise au CICR en tant que destinataire initial» Simon Kopp, responsable de la communication du ministère public de Lucerne

«Bien sûr, nous aurions aimé vérifier si cette interprétation était correcte». Mais après presque trois ans, les recherches n'ont tout simplement pas avancé: «Nous avons épuisé toutes les pistes et toutes les sources. Nous avons laissé assez de temps au propriétaire pour se manifester».

Le CICR se réjouit forcément de ce don:

«Nous tenons à remercier la personne à l'origine de cette généreuse donation, qui est essentielle au maintien de nos opérations humanitaires dans le monde entier»

L'organisme recommande toutefois les canaux habituels pour le soutenir. «Le don reçu contribuera de manière significative au financement des opérations du CICR dans le monde entier».

Traduit et adapté par Nicolas Varin