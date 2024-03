Les trains CFF sont supprimés entre Sierre et Viège

Le trafic ferroviaire est actuellement à l'arrêt sur la ligne Lausanne-Brigue. La perturbation va durer jusqu'à 9h30.

Il faudra s'armer de patience pour les pendulaires et utilisateurs des CFF. Plus aucun train ne circule entre Sierre et Viège (VS).

Et cette interruption devrait durer plusieurs heures, selon les CFF. Sur X, la perturbation va durer jusqu'à 9h30 environ.

Des bus de remplacement ont été mis en place pour véhiculer les voyageurs lésés.

D'autres correspondances sont actuellement touchées sur l'arc lémanique. Les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Visp, Brigue circulent via Berne, rappellent les CFF. (svp)