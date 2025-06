La photo officielle du Conseil fédéral. Image: www.admin.ch/gov

Voici ce que les Suisses pensent vraiment du Conseil fédéral

Une récente étude révèle que la satisfaction de la population suisse vis-à-vis de l'Etat et du gouvernement est relativement élevée.

Selon une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 62% des personnes interrogées font fortement ou assez fortement confiance au Conseil fédéral, ce qui contraste nettement avec la moyenne de 39% des 38 Etats membres en 2023.

En Suisse, 81% de la population est satisfaite du travail des autorités, contre 66% en moyenne dans les pays de l'OCDE. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'organisation fondée en 1961 et basée à Paris. Ses membres sont tous les pays d'Europe occidentale, centrale et septentrionale, y compris les pays baltes, mais aussi les Etats-Unis, le Canada, le Mexique et le Japon, entre autres. La Russie, la Chine et l'Inde n'en font pas partie.

Le taux des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en formation ni en emploi est également inférieur à la moyenne de l'OCDE de près de 13%.

La Suisse se situe également en dessous de la moyenne de l'OCDE en ce qui concerne le déficit budgétaire et la quote-part de l'Etat. L'organisation considère comme un désavantage le fait que les jeunes soient sous-représentés parmi les collaborateurs des autorités. (ag/ats)