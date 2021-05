Suisse

CFF

Comment les CFF et La Poste facilitent le trafic de drogues



Comment les CFF et La Poste facilitent le trafic de drogues

On peut désormais acheter de la drogue via des distributeurs CFF et se la faire livrer naturellement par La Poste. On vous explique ce détournement, au grand malheur de....

Vous rencontrez quelques problèmes pour vous faire livrer votre dose de cannabis, en pleine pandémie? Pas de problème! Passez donc dans un des 1400 distributeurs CFF accessibles nuit et jour d’un bout à l’autre du pays. Il vous suffit de posséder un numéro de portable suisse et un portefeuille pour cryptomonnaies, rapporte 24 heures.

En effet, depuis 2018, il est possible de recharger son wallet (porte-monnaie) en achetant des bitcoins via les distributeurs CFF. L’ancienne régie fédérale est plutôt fière de ce service, qui séduit 1500 utilisateurs par mois. Mais lorsque nos confrères l’interroge sur cette activité d’un nouveau genre, le porte-parole botte en touche:

«Les CFF condamnent tout type de comportement criminel. En tant qu’entreprise de transport, il n’appartient toutefois pas aux CFF de vérifier à quelles fins leurs clients utilisent les bitcoins achetés aux automates, tout comme il n’est pas possible de savoir à quelle fin est utilisé l’argent retourné aux clients au guichet, par exemple»

Comment ça marche?

Une plateforme suisse de vente de drogues en ligne propose ses produits sur Telegram. L’acheteur passe commande via message privé, puis reçoit un QR code en échange. Celui-ci sera scanné par les distributeurs CFF et le client pourra alors payer en liquide à la machine et envoyer la preuve du paiement au dealer, qui lui livrera tranquilou sa marchandise par La Poste moyennant quelques jours.

Interrogés sur la question, les CFF estiment se conformer au cadre légal et n’ont pas prévu de renforcer leurs contrôles pour l’instant. (ade)