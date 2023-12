Voici le demi-tarif plus, la nouvelle «offre très attrayante» des CFF

Il sera possible de voyager avec un nouvel abonnement CFF dès le 12 décembre. Image: keystone/watson

L'ex-régie fédérale proposera dès le 12 décembre 2023 un nouveau type d'abonnement. Il cible spécifiquement les voyageurs qui ont besoin de flexibilité.

Plus de «Suisse»

L'Alliance Swisspass – qui gère les abonnements, notamment pour les CFF – avait semble-t-il un cadeau de Saint-Nicolas pour les usagers de transport public, le demi-tarif plus. C'est quoi? L'explication de Swisspass:

«Le demi-tarif plus est une offre très attrayante qui se place entre l’abonnement général et l’abonnement demi-tarif. C’est le bon choix pour les personnes qui se déplacent souvent avec le demi-tarif et souhaitent utiliser les transports publics avec la plus grande flexibilité possible.»

Regardons plus en détail ce que cela implique pour les voyageurs.

Pourquoi ce nouvel abonnement demi-tarif plus?

L'Alliance Swisspass a présenté un certain nombre de nouveaux abonnements et d'offres cette année, pour les jeunes notamment ainsi qu'un nouveau format pour les cartes journalière communales.

Elle avait aussi annoncé un abonnement flexible qui devait viser les voyageurs pour qui – en résumé – l'abonnement général était moins attrayant en raison de son prix et le demi-tarif pas suffisant. Swisspass résume la situation ainsi: «La branche des transports publics introduit le demi-tarif plus pour répondre aux changements des besoins de sa clientèle»:

«La tendance en direction d’une utilisation des transports public plus irrégulière et plus flexible.»

«Le recours croissant aux technologies disponibles ont conduit à un renforcement de la proportion de ventes de billets unitaires.»

«La majorité des billets de transports publics sont aujourd’hui achetés sous forme numérique.»

Comment fonctionnera l'abonnement demi-tarif plus?

Le demi-tarif plus se place entre l’abonnement général et l’abonnement demi-tarif. Avec ce nouveau système, le client pourra acheter ses billets avec un avoir qu'il aura crédité sur un compte virtuel.

«Il va intéresser les gens qui se déplacent souvent avec le demi-tarif et souhaitent utiliser les transports publics avec la plus grande flexibilité possible», indique Swisspass. Attention, le demi-tarif plus n'inclut pas le demi-tarif (malgré son nom).

Ces gens vont donc payer un certain montant, appelé «apport du client», ils reçoivent, en fonction de leur investissement, un «bonus» – de l'argent en plus, en quelque sorte. En gros, vous allez décider de créditer votre compte d'une certaine somme et vous recevez en contrepartie un crédit supplémentaire. C'est avec ce porte-monnaie que vous allez pouvoir payer vos voyages. C'est ça le demi-tarif plus. Avec lui, vous pouvez payer sur les canaux numériques:

Vos billets – y compris les dégriffés.

Les cartes journalières – y compris les dégriffées.

Les surclassements.

Les titres de transport pour vélos ou pour chiens.

Les réservations de places.

Le demi-tarif plus peut être utilisé pour acheter des billets de 1ʳᵉ et de 2ᵉ classe. A noter encore:

«L’avoir (apport du client et bonus) est directement affiché après l’activation. Le montant correspondant est débité lors de chaque utilisation. Les clients savent en tout temps quel avoir ils possèdent.»

Dernier détail d'importance. Le demi-tarif plus n'est pas transmissible. «L’avoir peut uniquement être employé pour les besoins personnels du titulaire», indique Swisspass.

Faut-il un demi-tarif pour avoir le demi-tarif plus?

Non, il est possible de profiter de l'abonnement demi-tarif plus sans avoir le demi-tarif classique. Pourtant – et c'est une petite astuce gratuite –, il vaut la peine de combiner les deux avantages.

Combien coûte le demi-tarif plus?

Les prix varient en fonction de l'âge. , les deux tableaux ci-dessous résument la situation et les options actuelles:

Combien de temps le demi-tarif est-il valable ?

«L’avoir versé est valable pour une durée d’un an au maximum», explique Swisspass.

Que se passe-t-il si on épuise tout son crédit?

«Si le montant versé est entièrement employé avant l'échéance et que le client se trouve dans la phase de bonus, il peut déjà procéder au versement pour un nouvel avoir pendant la durée de validité de l’actuel», explique Swisspass. A partir de là, la validité se monte à une année à partir du premier jour de validité du nouvel avoir versé.

Que se passe-t-il si on n'utilise pas tout le demi-tarif plus?

Pas de panique. Les personnes qui n’emploient pas le montant versé (apport du client) «se voient remboursées du montant restant au terme de l’année de contrat, peu importe si elles renouvellent ou non leur demi-tarif plus», rassure Swisspass. En revanche, le «montant bonus» est perdu. (jah/asi)