A partir de décembre, un AG 2e classe coûtera 3995 francs. Ce n'est que grâce à l'intervention du Surveillant des prix que la barre des 4000 francs n'a pas été franchie.

Les CFF ont une stratégie pour vous faire dépenser plus

Pendant la pandémie, près de 100 000 clients ont résilié leur AG. Aujourd'hui, les chiffres montrent un mouvement inverse. Et la branche ne compte pas seulement attirer avec de nouvelles offres, elle annonce également un petit cadeau pour ceux qui détiennent déjà un abonnement général.

Pascal Michel / ch media

Tout porte à croire que la crise du Covid est définitivement derrière pour les transports publics. Cet été, les CFF ont à nouveau transporté autant de passagers qu'avant la pandémie et ont renoué avec les chiffres noirs. Le nombre d'abonnements généraux (AG) écoulés est un autre indicateur de cette reprise progressive. Ce produit «premium» avait massivement souffert des restrictions imposées par la crise sanitaire. Entre 2020 et 2021, près de 100 000 personnes ont résilié leur abonnement.

De nouveaux chiffres de l'organisation sectorielle Alliance SwissPass font ressortir une détente sur le front des abonnements. A la mi-septembre, environ 448 000 personnes possédaient un abonnement général, soit environ 20 000 de plus que l'année précédente et 40 000 de plus qu'en 2021. Le secteur espère que ce chiffre continuera à augmenter.

Récemment, Alliance SwissPass a lancé une campagne pour convaincre 110 000 détenteurs d'un abonnement demi-tarif de passer à l'AG. La branche leur offre un rabais substantiel de 500 francs (2e classe) ou de 850 francs (1ère classe) le cas échéant.

Par le passé, ces promotions ont régulièrement énervé les Suisses. En effet, les clients fidèles qui renouvellent à chaque fois leur AG sans rechigner n'en profitent pas.

«Nous l'avons constaté et souhaitons montrer plus d'estime aux anciens clients» Reto Hügli d'Alliance Swisspass

Cela devrait se concrétiser dès l'an prochain, sans qu'on ne connaisse pour l'heure la forme que prendra cette action.

Offensive marketing renforcée

Malgré ces signaux positifs, une marge de progression demeure. Avant la pandémie, environ un demi-million de personnes possédaient un AG. Il reste donc des dizaines de milliers d'anciens clients à convaincre à nouveau. Soit ils sont passés à la voiture, soit ils utilisent les transports publics, mais avec des billets individuels ou un abonnement demi-tarif.

L'augmentation annoncée des prix ne facilite toutefois pas la tâche. A partir de décembre, un AG 2e classe coûtera 3995 francs. Ce n'est que grâce à l'intervention du Surveillant des prix que la barre des 4000 francs n'a pas été franchie. Dans ce contexte, les entreprises de transport espèrent l'introduction de l'AG à crédit lors du prochain changement d'horaire. Il vise les clients qui voyagent régulièrement, mais pour une valeur qui ne dépasse pas pour autant celle d'un AG classique.

Le principe de ce nouvel abonnement: charger un montant fixe à prix réduit via un téléphone portable. Par exemple, pour un crédit de 3000 francs, seuls 2100 francs sont débités. Les voyageurs peuvent ensuite acheter des billets avec cette somme. Le demi-tarif est affiché en arrière-plan et incite à amortir le montant en effectuant un maximum de trajets. En effet, l'avoir non utilisé expire après la durée définie.

On ne sait pas encore avec quelle réduction sur les crédits l'offre sera lancée en décembre. Comme elle pourrait également être attractive pour les détenteurs d'AG, la concurrence entre les deux produits sera probablement féroce. Celle-ci est toutefois voulue par les compagnies de transport. Leur devise: s'assurer que la clientèle continue à utiliser le train, le bus et le tram.

Le secteur attend aussi beaucoup de son offensive numérique. Des tests sont actuellement en cours avec une application de suivi qui enregistre les voyages de l'embarquement au débarquement, et qui calcule automatiquement le prix le plus avantageux une fois le trajet terminé. Ce concept ne doit pas seulement attirer une nouvelle clientèle à bord, mais aussi bouleverser le système tarifaire, jusqu'ici très compliqué.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker