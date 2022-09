La gare de Lausanne: fin de la panne, les trains ciruclent

Des trains ne circulaient plus mercredi matin en gare de Lausanne. La perturbation est terminée.

La gare de Lausanne a été momentanément paralysée mercredi entre 9h et 11h à la suite d'un dérangement technique. Les trains sont restés bloqués et ne circulaient plus. Le trafic a repris, mais des retards résiduels et quelques suppressions de trains étaient encore possibles.

Les CFF indiquaient que l'origine de la panne était liée à un «dérangement technique survenu aux installations ferroviaires».



Les lignes concernées par le dérangement étaient: RE, IR90, S9, IC5, IC1, IR15:



Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Berne voyageaient via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Bâle SBB voyageaient via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Olten, Aarau, Zurich gare centrale, Lucerne, Zofingen et Sursee voyageaient via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Morges pour Fribourg voyageaient via Yverdon-les-Bains.

