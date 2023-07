Des milliers d'anarchistes participent à la manifestation. Image: Twitter

Bus de remplacement pour les anarchistes: qui va payer?

Les trains ne circulent plus entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier, qui accueille en ce moment des milliers de militants anarchistes pour les Rencontres internationales anti-autoritaires (RIA). Des bus de remplacement ont été mis en place, mais les participants s'inquiètent: qui va payer pour ce service?

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

La commune de Saint-Imier accueille ces jours-ci les Rencontres internationales anti-autoritaires (RIA). Des milliers d'anarchistes de toute l'Europe convergent en ce moment vers la localité du Jura bernois pour participer à l'événement.

Si les autorités se montraient plutôt détendues dans les derniers jours, la manifestation a déjà créé quelques désagréments. Les CFF ont en effet suspendu le trafic ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier depuis jeudi soir. La mesure, en vigueur jusqu'à lundi 10h00, a été prise pour des raisons de sécurité: de nombreux participants aux RIA se trouvent aux abords des voies et les traversent à plusieurs endroits. La sécurité n'est plus assurée, indique Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, à Keystone-ATS.

Il a d'abord été décidé, jeudi en fin de journée, de faire ralentir les trains. Mais ceux-ci perdaient trop de temps. Les CFF, après des discussions avec la police et les organisateurs, ont finalement préféré interrompre le trafic ferroviaire et mettre en service des bus de remplacement.

Des dédommagements demandés?

Une question se pose: qui va payer? Une rumeur parmi les participants fait état d'un dédommagement à hauteur de 60 000 francs, que les CFF auraient demandé aux organisateurs des RIA. Contactée par nos soins, l'ex-régie fédérale a affirmé vouloir attendre la fin de la manifestation avant de s'exprimer sur le sujet:

«Pour l'instant, la priorité est la sécurité des voyageurs» Les CFF

Quoi qu'il en soit, des temps d'attente sont à prévoir, préviennent les CFF. A noter que le train qui vient depuis Bienne circule toujours jusqu'à Saint-Imier. Quant aux voyageurs entre Bienne et La Chaux-de-Fonds, ils transitent via Neuchâtel.