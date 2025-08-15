bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veut supprimer la valeur locative

Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative (image d&#039;illustration)
La réforme prévoit aussi un impôt spécial sur les résidences secondaires (image d'illustration).Image: Imago

Le Conseil fédéral veut supprimer la valeur locative

Le gouvernement est favorable à la réforme de l'imposition de la propriété du logement, qu'il juge équilibrée. L'objet sera soumis à votation le 28 septembre prochain.
15.08.2025, 10:0015.08.2025, 10:00
Plus de «Suisse»

La valeur locative doit être supprimée, et les cantons doivent pouvoir percevoir un impôt spécial pour compenser les pertes de recettes. Le Conseil fédéral est favorable à la réforme de l'imposition de la propriété du logement, en votation le 28 septembre.

Le Parlement a avalisé en décembre un changement de système complet d'imposition du logement. La valeur locative, à savoir un impôt sur le montant théorique qu'un propriétaire pourrait en retirer s'il le mettait en location, est supprimée. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne sont plus que partiellement déductibles.

Modification de la Constitution

Le Conseil fédéral défend la réforme, qu'il juge équilibrée, dans un communiqué publié vendredi. Celle-ci diminuerait l'incitation à l'endettement et simplifierait le système fiscal.

Pourquoi la réforme de la valeur locative fait peur à certains cantons

Elle prévoit aussi un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire, afin de prévenir d'importantes pertes de recettes pour les cantons touristiques. Le gouvernement a salué cette possibilité.

Ce nouvel impôt et l'abolition de la valeur locative ne peuvent pas entrer en vigueur l'un sans l'autre puisque le Parlement a lié juridiquement les deux volets. Le changement nécessite une modification de la Constitution avec un référendum obligatoire et donc un oui du peuple et des cantons. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
13
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
Ce Romand est coincé avec 17 tonnes de fromage à cause de Trump
Florian Spielhofer dirige une fromagerie familiale à Saint-Imier, dans le Jura bernois. Ce producteur et affineur de la marque Tête de moine se retrouve avec un lot de près de 20 tonnes du célèbre fromage qui devait être exporté aux Etats-Unis et qui reste bloqué pour l'instant. Rencontre et témoignage.
La petite fromagerie fondée en 1982 à Cormoret par le père, Joseph Spielhofer, est devenue une entreprise d'une centaine de collaborateurs répartis sur deux sites, l’un à Sonvilier, l’autre à Saint-Imier, dans le vallon du même nom, au cœur du Jura bernois. Là, sous le versant nord du Chasseral, dans le décor ondulé des prairies, les manufactures et les vaches ont toujours fait bon ménage. Mais, depuis le 7 août et les 39% de droits de douane imposés par Donald Trump aux exportations suisses vers les Etats-Unis, la carte postale chatoyante menace de jaunir.
L’article