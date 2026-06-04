Plus aucun train ne circule entre Coppet et Genève

Le trafic CFF est perturbé entre Coppet et Genève
Les voyageurs devront prendre leur mal en patience ce jeudi en fin de journée. Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu entre Coppet et Genève à la suite d'un accident de personne. Le trafic reprend, mais des retards sont à prévoir.
Le trafic ferroviaire reprend entre Coppet et Genève ce jeudi soir. Il a été totalement interrompu en fin d'après-midi à la suite d'un accident de personne, indiquent les CFF. La perturbation a entraîné d'importantes répercussions sur les liaisons entre Lausanne et Genève.
Des shuttles entre Genève et Genève-aéroport ont été mis en place.
A 19h35, les CFF précisent que «le trafic reprend gentiment, beaucoup de retards sont encore à prévoir, des suppressions également». (max)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar