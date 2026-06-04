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Plus aucun train ne circule entre Coppet et Genève

Le trafic CFF est perturbé entre Coppet et Genève

Les voyageurs devront prendre leur mal en patience ce jeudi en fin de journée. Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu entre Coppet et Genève à la suite d'un accident de personne. Le trafic reprend, mais des retards sont à prévoir.
04.06.2026, 18:2504.06.2026, 19:39

Le trafic ferroviaire reprend entre Coppet et Genève ce jeudi soir. Il a été totalement interrompu en fin d'après-midi à la suite d'un accident de personne, indiquent les CFF. La perturbation a entraîné d'importantes répercussions sur les liaisons entre Lausanne et Genève.

Des shuttles entre Genève et Genève-aéroport ont été mis en place.

A 19h35, les CFF précisent que «le trafic reprend gentiment, beaucoup de retards sont encore à prévoir, des suppressions également». (max)

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source: suisse tourisme
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