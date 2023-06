Cette Suissesse n'aurait jamais dû présenter l'AG de sa soeur aux CFF

Lors d'un contrôle de billets, une jeune femme de 22 ans a présenté l'AG de sa soeur et a rempli une fiche d'identité avec de fausses données. La punition a été sévère.

Argovia Today / ch media

Plus de «Suisse»

Début décembre 2022, une Argovienne de 22 ans voyageait en train sur la ligne de Baden en direction de Glanzenberg. Entre les arrêts de Neuenhof et de Killwangen-Spreitenbach, elle tombe sur un contrôleur qui lui demande son titre de transport.

Le jeune femme montre alors un abonnement général sur son téléphone portable. En soupçonnant qu'il ne s'agissait pas de son AG, le contrôleur lui demande une pièce d'identité, mais elle n'est pas en mesure de la présenter. Elle doit alors remplir une fiche d'identité, qu'elle complète de manière cohérente avec l'AG et qu'elle signe.

La jeune Argovienne doit payer une lourde amende pour avoir présenté l'AG de sa soeur. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Peine sévère

Selon une ordonnance pénale du ministère public d'Argovie, on apprend qu'il ne s'agissait pas de son AG, mais de celui de sa sœur. On y lit également que le contrôleur s'est méfié du fait que l'abonnement présenté par la jeune femme était bloqué au moment des faits et donc non valable.

La jeune femme a été dénoncée par le CFF, car elle a enfreint plusieurs lois. Non seulement elle a tenté d'utiliser un moyen de transport public sans payer, mais elle a également voulu se procurer un avantage illicite en falsifiant des documents.

Conséquence: elle doit s'acquitter d'une amende avec sursis de 2000 francs. Elle doit également payer une amende de 400 francs ainsi que des frais d'un montant de plus de 810 francs. Le jugement sera inscrit à son casier judiciaire.