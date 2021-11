La ligne Lausanne-Berne était perturbée ce mardi

Pendant la journée de mardi, les trains ne circulaient pas entre Berne et Lausanne via Fribourg. La perturbation s'est produite vers 14h. Un train a arraché une ligne de contact entre Thörishaus (BE) et Flamatt (FR).

Le temps de trajet grimpe d'au moins une demi-heure, car les usagers sont forcés de faire un détour, selon les CFF. Sur leur site ces derniers informent que:

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Lausanne pour Bâle voyagent via Bienne.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Lausanne pour Berne, Olten, Aarau, Zurich, Lucerne, Zofingue et Sursee voyagent via Bienne.

Pour le trafic régional, des bus circulent. Des retards et des interruptions sont fréquents sur cette ligne. (ats)