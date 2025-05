Ils ont voulu braquer le village le plus surveillé de Suisse

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

La commune, de son côté, met en garde. Les habitants sont priés de ne pas effacer de possibles indices laissés par les voleurs dans les maison. Ceux qui pensent avoir été cambriolés sont invités à s'adresser immédiatement à la police. Des patrouilles se tiendront prêtes pour enquêter sur d'éventuels délits. On peut également passer par le numéro d'urgence 117.

On ignore pour l'heure l'ampleur du forfait commis par les deux malfaiteurs. Le village est à nouveau accessible depuis ce lundi 9h. La police demande aux personnes retournant sur place de contrôler leur logement dès que possible.

«Il est bon de savoir que nos moyens électroniques ont fonctionné et que les suspects sont sous les verrous, grâce à la police»

Depuis la première évacuation de Brienz l'été passé pour cause d'éboulement montagneux imminent, la commune a mis en place un système de surveillance. Pour le président de la commune Daniel Albertin:

«Ne me tuez pas»: comment des papys braqueurs ont terrorisé Kim K

Apparemment, les voleurs y ont vu l'occasion idéale: dans ce village vidé de sa population, ils sont soupçonnés d'avoir commis «des cambriolages ou des vols par effraction». Les malfrats étaient visiblement mal informés. En effet, la police cantonale les a rapidement remarqués grâce à un système de vidéo-surveillance. Elle a donc immédiatement déployé plusieurs patrouilles qui ont fouillé la zone avec des chiens et des drones.

Dimanche soir, deux individus ont voulu cambrioler le village déserté de Brienz (GR) – et ils ont été rapidement appréhendés par la police cantonale. Depuis une semaine, le village est à nouveau partiellement accessible aux habitants. Ils peuvent rentrer chez eux entre 9h et 19h, si l'évaluation du danger le permet. Personne ne peut en revanche y passer la nuit.

Plus de «Suisse»

Voici les villes les plus heureuses du monde: 3 suisses dans le top 50

Les plus lus

Les CFF seront moins nocifs pour l'environnement

Les CFF, en collaboration avec l'Hepis et Agroscope, réfléchissent une façon de rendre les rails plus verts et moins gourmand en herbicides.

Afin de réduire l’utilisation d’herbicides pour contrôler la végétation aux abords des voies, les CFF ont chargé la station fédérale Agroscope et la haute école Hepia à Genève de développer un mélange de plantes à croissance peu élevée pour ces zones. Après cinq ans d'essai, la méthode est jugée réaliste.