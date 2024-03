L'OFT a par ailleurs demandé à un expert indépendant de déterminer si les personnes en chaise roulante, capables de se déplacer de manière autonome dans l'espace public, peuvent utiliser le train sans aide extérieure et en toute sécurité. Le rapport conclut que c'est le cas. (jah/ats)

Les CFF doivent anticiper un problème majeur à cause des touristes

Les CFF et le fabricant Alstom équipent le train d'un nouveau logiciel de freinage et de contrôle de la marche des trains, qui nécessitait une nouvelle autorisation d'exploiter. La précédente était limitée à la fin de l'année 2024, indique jeudi l'OFT.

Plus de «Suisse»

Un tunnel va-t-il bientôt relier la gare de Lausanne et le Flon?

Plus d'articles sur les trains et les CFF

Les plus lus

Deux Genevois auraient volé 600 millions de dollars à la Malaisie

Deux hommes d'affaires genevois sont soupçonnés d'avoir joué un rôle central dans l'un des plus grands scandales économiques de mémoire récente. Ils sont accusés d'avoir extorqué plus de 600 millions de dollars au gouvernement malaisien, à l'aide de corruption, mensonges et autres manœuvres malhonnêtes.

C'est l'un des plus grands scandales économiques de ces dernières années: des politiciens malaisiens corrompus, dont l'ex-premier ministre Najib Razak, aujourd'hui en prison, auraient détourné jusqu'à 4,5 milliards de dollars d'un fonds d'Etat dans leur propre poche. Au milieu de tout cela: deux hommes d'affaires genevois, tous deux titulaires d'un passeport suisse.