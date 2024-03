Comment les trains suisses gèrent l'afflux des touristes Image: KEYSTONE

Les CFF doivent anticiper un problème majeur à cause des touristes

La Suisse a atteint un record de nuitées en 2023, les touristes n'ont jamais été aussi nombreux dans notre pays. Mais cela ne fait pas forcément l'affaire du secteur des transports publics, CFF en tête.

Stefan Ehrbar / ch media

En 2023, la Suisse a célébré un record touristique avec 41,8 millions de nuitées enregistrées. Parallèlement, la part des visiteurs qui se déplacent en train augmente. Au cours des dix premiers mois de l'année, l'organisation Swiss Travel System a enregistré une hausse de 24% pour la vente de billets de transport à des touristes. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires record de 360 millions de francs.

L'organisation, qui appartient majoritairement aux CFF, a même plus que doublé son chiffre d'affaires avec des clients venus de France, d'Espagne, des Etats-Unis ou d'Indonésie. Seule ombre au tableau: les nouveaux utilisateurs des transports publics ont souvent beaucoup de bagages. Cela s'explique aussi par le fait qu'ils voyagent généralement par leurs propres moyens, car la part des voyages en groupe avec transport organisé des bagages diminue rapidement.

Les entreprises de transports publics sont donc obligées d'investir, car l'espace dans les wagons pour les bagages est de plus en plus prisé. En effet, de nombreux usagers souhaitant garder un œil sur leurs valises bloquent le passage et, dans le pire des cas, les compartiments entiers. Sur les itinéraires les plus populaires, les compartiments à bagages sont trop petits pour faire face à l'affluence aux heures de pointe. Résultat: les places assises sont bloquées et les trains sont retardés parce que l'embarquement et le débarquement prennent plus de temps.

Des compagnies qui cherchent à s'adapter

Le Zentralbahn, qui exploite la Suisse centrale et l'Oberland bernois, a mis en place un groupe de travail. Les premières solutions ont déjà été trouvées.

«Dans le cadre d'un projet pilote, des sièges ont été retirés dans les voitures et de la place a été faite pour davantage de bagages» Thomas Keiser, porte-parole Zentralbahn

Grâce aux billets dégriffés, les flux de passagers seraient aussi mieux contrôlés. Des annonces en allemand et en anglais sont faites par le personnel des trains pour attirer l'attention sur le placement correct des bagages et le fait de laisser les portes libres. En mai, huit nouveaux compartiments pour les valises, appelés chariots à bagages roulants, seront installés dans les trains de la ligne Lucerne-Interlaken Est.

Les nouveaux chariots à bagages roulants. cff

Et ce n'est pas tout. Le Zentralbahn a réduit tous les quotas pour les voyages en groupe et fait circuler des trains avec davantage de wagons. Au lieu de compositions à sept éléments, ce sont désormais des compositions à dix éléments qui font le voyage. La situation devrait s'améliorer à partir de 2025 grâce à de nouveaux trains qui disposeront de compartiments à bagages plus grands. Pour le matériel roulant plus ancien, il faudra trouver d'autres solutions, explique Thomas Keiser.

Les Chemins de fer rhétiques (RhB), basés à Coire, constatent également une augmentation du nombre de voyageurs individuels avec bagages, notamment dans les trains touristiques comme le Glacier Express et le Bernina Express. L'entreprise ferroviaire a dû recourir temporairement à une mesure drastique, comme l'explique sa porte-parole Yvonne Dünser. Actuellement, dans le Bernina Express, les sièges situés à côté du compartiment à bagages ont été condamnés.

«Certains jours, les bagages y étaient empilés si haut qu'ils bouchaient la vue aux voyageurs du côté opposé»

Le train qui circule entre Coire et Tirano (IT) sont actuellement en cours de rénovation. Les travaux devraient être terminés d'ici le début d'été 2025. Cela permettra de créer plus d'espace pour le dépôt des bagages. «Nous constatons nous aussi que les voyageurs individuels sont de plus en plus nombreux à emprunter nos trains. Cette tendance va sans doute s'accentuer», décrypte Yvonne Dünser.

L'un des nouveaux compartiments multifonctionnels du SOB.

Le Südostbahn (SOB), qui exploite notamment les trains Interregio sur la ligne de montagne du Gothard ou entre Zurich et Coire, a souhaité innover. Dans le cadre d'un projet pilote, il teste un «compartiment flexible». Il s'agit de groupes de sièges qui peuvent être rabattus sur le côté aisément et qui libèrent de la place pour les vélos ou les bagages. Les résultats de cet essai devraient intéresser toute la branche.

Plus de vélos, moins de sièges

Le SOB constate un nombre croissant de passagers voyageant avec des vélos ou de gros bagages, explique son porte-parole Conradin Knabenhans. Aux heures de pointe, l'embarquement et le débarquement peuvent prendre plus de temps et entraîner «quelques minutes de retard». Le personnel des trains veille à ce que la sécurité soit garantie à tout moment.

«Si, par exemple, le nombre de vélos est trop important, les voyageurs doivent se rabattre ponctuellement sur d'autres liaisons afin de pouvoir libérer les voies d'évacuation.»

Le problème est moins important du côté des chemins de fer bernois BLS. Selon son porte-parole Stefan Locher, il y a quand même «beaucoup» de voyageurs individuels étrangers dans ses trains, et la tendance est probablement à la hausse. Mais cela n'entraîne pas de problèmes dans le transport des bagages ou davantage de retards. Sur les lignes touristiques, on utilise principalement des trains de type Mika qui disposent de zones multifonctionnelles avec beaucoup de place pour les vélos, les bagages ou les poussettes.

Que disent les CFF de leur côté?

Même son de cloche du côté des CFF. Il n'y a pas de problèmes dus aux touristes avec beaucoup de bagages, mais le besoin de plus de place pour les bagages et les vélos se fait sentir. C'est pourquoi les zones multifonctionnelles seront agrandies. D'ici l'automne 2025, 16 voitures à deux étages supplémentaires de type IC 2000 seront équipées de telles zones avec un espace de rangement pour les bagages et les poussettes et cinq places pour les vélos. Selon le porte-parole Bas Vogler, ces voitures seront surtout utilisées sur les lignes vers le Valais et les Grisons.

Malgré le problème des bagages, les touristes sont des hôtes appréciés et importants pour les transports publics. Ils paient cher pour l'utilisation des trains, des bus et des trams, mais chargent peu le système, car ils sont souvent encore à l'hôtel en train de prendre leur petit-déjeuner à l'heure de pointe du matin. De plus, ils permettent justement aux régions moins peuplées en montagne de bénéficier d'une offre de transports publics qui serait difficilement justifiable par la seule utilisation locale.