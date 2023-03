Nombreux trains supprimés sur l'Arc lémanique



Tous les trains sont supprimés dans les deux directions sur la ligne Genève Lausanne. La perturbation pourrait durer au moins jusqu'à 19 heures.

Les trains ICE/TGV/RJ, EC/IC, IR/PE et RE/D entre Genève et Lausanne et vice-versa sont affectés par des suppressions de trains. Selon les informations diffusées par le chef de train dans l'un des convois bloqués sur la ligne, la perturbation pourrait durer jusqu'à 19h06.

De plus amples informations devraient être délivrées à 17 heures, est-il annoncé sur le site des CFF. (jah)

Développement suit

