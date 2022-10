CFF: Quatre gares romandes vont fermer leurs guichets

Celles-ci ont bel et bien été réévaluées.

Les agences de Viège et de Sierre restent à disposition pour le conseil aux voyageurs, précisent les CFF.

«Dans les Centres voyageurs de moyenne et de grande taille, le souhait d'un conseil personnalisé ne cesse d'augmenter, tandis que dans les sites de taille réduite, le nombre de clientes et de clients continue de diminuer fortement»

Seuls un peu plus de 5% des titres de transport sont encore vendus au guichet, selon l'ex-régie fédérale.

Les équipes de vente de Nyon (VD), Morges (VD), Payerne (VD) et Bienne (BE) restent à disposition pour un conseil personnalisé, soulignent mardi les CFF dans un communiqué.

