Aucun train ne circulera entre Lausanne et Vevey ce week-end

Des chantiers seront en cours du 16 au 17 mars sur les lignes CFF. Des modifications d'horaire ainsi que des prolongements de temps de trajet sont également à prévoir.

Plusieurs chantiers importants se dérouleront durant le week-end du 16 et 17 mars 2024 à l'est de la gare de Lausanne ainsi qu'entre Lausanne et Vevey. Aucun train ne circulera entre Lausanne et Vevey. Le trafic des grandes lignes IR90 sera dévié par Palézieux tandis que le trafic régional RER sera assuré par un service de bus.

Vérifier les horaires

Il faudra compter avec des modifications des horaires et des prolongements du temps de trajet de 30 minutes environ, ont indiqué mardi les CFF dans un communiqué. Il est recommandé de vérifier les horaires avant chaque départ.

Dans le cadre des travaux de modernisation et d'agrandissement de la gare de Lausanne, les CFF procèdent au déplacement de plusieurs voies à l'est de la gare afin d'adapter la géométrie de celles-ci.

Simultanément, plusieurs chantiers d'entretien des voies et de la ligne de contact seront menés entre Lausanne et Vevey, précisent les CFF. (ag/ats)