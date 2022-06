Systèmes défaillants: 4 pannes majeures dans une Suisse parfaite

Le panneau d'affichage ce mercredi 15 juin 2022 à l'aéroport de Kloten. Les aéroports de Zurich et de Genève ont été paralysés mercredi matin en raison d'une panne informatique de Skyguide. Image: sda

Mercredi matin, plus rien ne fonctionnait dans l'espace aérien suisse. Ce n'est pas la première fois que des pannes techniques paralysent tout le système. Retrospective.

Pascal Ritter / ch media

Moment de choc pour les voyageurs aériens. Mercredi matin, la société de contrôle aérien Skyguide a fermé l'espace aérien suisse. La raison en était une panne technique dans le domaine des systèmes informatiques. Skyguide a annoncé la fermeture à 6h30. Deux heures plus tard, elle a déclaré le problème résolu. Le trafic aérien pouvait alors reprendre.

En raison du blocage, les avions ont dû être détournés vers d'autres aéroports. Les départs ont été retardés ou annulés. Cet incident écorne l'image d'une Suisse qui fonctionnerait parfaitement. Un coup d'œil sur le passé montre, toutefois, que même la Suisse, soi-disant parfaite, connaît régulièrement des pannes plus ou moins importantes.

Juin 2021 : Dysfonctionnement des sociétés de paiement

Le trafic de paiement de PostFinance et l'application Twint ont retrouvé leurs fonctions après deux heures et demie de problèmes. image: KEYSTONE

Pendant deux heures, rien n'a fonctionné pour les clients de PostFinance. De plus le problème est survenu le 4 juin dernier, samedi de Pentecôte, lorsque beaucoup de personnes étaient en train de faire leurs courses.

Un problème technique s'était produit à la banque de la Poste. Dans toute la Suisse, des clients PostFinance ont signalé qu'ils étaient bloqués à la caisse ou au distributeur de billets. Des clients d'autres banques ont également signalé des problèmes avec leurs cartes bancaires le même jour, par exemple ceux de Raiffeisen et d'UBS.

Juin 2021 : Panne des numéros d'urgence chez Swisscom

En juillet 2021, la plateforme «Alertswiss» a averti que les numéros d'urgence n'étaient plus accessibles. image: keystone

La police, les pompiers ou l'ambulance n'étaient plus joignables sur leurs numéros d'urgence. Ce phénomène s'est produit dans la nuit du 8 au 9 juillet. Il s'agissait d'un moment délicat, car certaines parties de la Suisse étaient alors en danger d'inondation. Les communes devaient occuper des postes d'urgence pour assurer l'alerte. La panne était due à un dysfonctionnement du réseau fixe, comme l'a expliqué plus tard le prestataire public.

Cette panne s'inscrit dans une série de pannes chez Swisscom. Fin mars 2021, c'est pratiquement tout le réseau de téléphonie mobile qui est tombé en panne, et en novembre 2020, les clients n'ont pas pu téléphoner pendant deux heures. Une panne en mai 2020 a également touché les numéros d'urgence. Ils n'ont pas pu être joints pendant trois heures.

L'Office fédéral de la communication de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga (PS), compétent en la matière, a fait savoir après la défaillance que les pannes des services d'appel d'urgence étaient «des pannes très graves et inacceptables pour la Confédération».

Juin 2005 : Blackout aux CFF

Une femme est assise sur le quai de la gare de Lausanne, le mercredi 22 juin 2005. L'ensemble du réseau des Chemins de fer fédéraux suisses a été arrêté en raison d'une panne de courant, laissant des dizaines de milliers de voyageurs bloqués. image: KEYSTONE

La plus grande panne de système de l'histoire suisse s'est probablement produite le 22 juin 2005 à 17h35. Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont subi une panne de courant sur l'ensemble de leur réseau. Quelque 200 000 voyageurs se sont retrouvés bloqués dans 1500 trains. Il s'est avéré plus tard qu'un enchaînement d'erreurs et des problèmes ponctuels avait conduit à la panne totale.

Au départ, il y avait des lignes électriques entre le nord et le sud. Deux des trois lignes ont été coupées, la troisième a connu une surcharge. La seule qui fonctionnait encore est donc tombée en panne. Les centrales électriques se sont alors arrêtées au sud de la Suisse parce que l'énergie ne s'écoulait pas suffisamment et au nord parce qu'elles avaient surchargé.

Les CFF sont ensuite arrivés à la conclusion qu'une meilleure réaction aurait permis de limiter considérablement la panne. Ils ont donc modifié les procédures internes.

Printemps 2000 : Le chaos des colis à la poste

A partir de l'an 2000, cela aurait dû être automatique. Mais ça n'a pas marché. Une avalanche de colis en septembre 2016. image: KEYSTONE

Au tournant du millénaire, la Poste a mis en service trois nouveaux centres de traitement des colis à Härkingen (SO), Daillens (VD) et Frauenfeld (TG). Le nom «Paketpost 2000» sonnait bien, mais le lancement n'a pas été optimal. Des pannes de logiciel sont survenues lors du tri automatique des colis.

Au début, la Poste parlait encore de «maladies infantiles», mais plus tard, le nom de «chaos des colis» s'est imposé pour désigner les différentes pannes de l'époque.

Le chaos a coûté environ 80 millions de francs à la Poste, notamment parce qu'elle a engagé du personnel supplémentaire et remboursé les frais de port aux clients dont les envois étaient arrivés en retard.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin