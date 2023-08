La RTS a placardé de curieuses annonces en Romandie

La chaîne publique a diffusé une affiche intrigante pour une nouvelle émission qui permettrait de trouver l'amour de façon plutôt originale.

Surprise, lundi après-midi, à l'entrée du parc à chiens de Vevey: une petite fiche plastifiée, surmontée du logo de la RTS, était attachée au grillage. Battue par le vent, douchée par la pluie, elle résistait tant bien que mal au changement brutal des températures pour délivrer un message qui allait peut-être changer la vie de celui ou celle qui le lirait.

Voici le message: «Vous êtes célibataire, votre chien prend beaucoup de place dans votre vie, mais vous souhaitez tout de même trouver l'amour? Et si votre fidèle compagnon devenait le meilleur des entremetteurs? La RTS cherche des célibataires prêts à tenter l'aventure.»

Un code QR accompagnait le texte avec cette injonction: «Scannez-moi pour vous inscrire!»

L'annonce hébergeait aussi un logo carré dans lequel était inséré un chien, un coeur et un titre plutôt osé: «hot dogs». Soit en français: «chiens chauds». Tout un programme...

L'annonce

On a décidé de jouer le jeu et de se laisser guider par le code QR jusque sur le site de la chaîne publique. Nous sommes ainsi arrivés sur la page présentant la «nouvelle série de la RTS».

«La RTS vous propose une expérience originale – et qui sait – pleine de surprises», est-il écrit en préambule.

Pour participer au projet, nul besoin d'être un poète ou un expert en massage à la bougie. Trois conditions seulement sont nécessaires:

Habiter en Suisse romande Posséder un chien Etre ouvert aux rencontres amoureuses

Ceux qui se reconnaissent peuvent ensuite remplir un questionnaire directement sur le site. Le formulaire commence par des questions d'ordre général (nom, prénom, adresse, etc.) puis devient plus précis, jusqu'à s'immiscer dans l'intimité du prétendant: êtes-vous intéressé par les hommes ou les femmes? Depuis combien de temps êtes-vous seul? Citez votre plus belle qualité/défaut? Etc.

La dernière partie du questionnaire porte sur votre chien et se termine par une photo ou vidéo de présentation du binôme (humain/animal) qu'il faut ajouter au dossier.

Une image de ce genre: Ce maître est déjà pris

La RTS prend bien soin de préciser qu'il n'y a «pas d’âge ni d'orientations sexuelles pour tomber amoureux». Et ajoute avec humour:

«Qui sait : la romance se trouve peut-être au bout de la laisse»

La suite est une question d'algorithme. C'est la RTS qui explique comment les candidats seront mis en relation:

«Grâce à une application conçue pour la série, les personnes préalablement sélectionnées vont choisir leurs prétendantes ou leurs prétendants uniquement sur le profil et les photos de leur chien, mais aussi avec quelques détails sur les propriétaires ! Tel maître tel chien, quoi de mieux qu’une émission de rencontre pour vérifier cet adage.»

Toute la question est de savoir si l'algorithme osera faire dormir dans le même panier un malamut et un chihuaha. La RTS tiendrait alors sa promesse lorsqu'elle nous annonce une expérience «pleine de surprises».