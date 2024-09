Le prix du chocolat Camille Bloch s'apprête à augmenter

Face à la hausse des matières premières, Camille Bloch avait indiqué en avril s'être efforcé de repousser l'échéance d'une hausse des prix le plus longtemps possible (image d'illustration). Keystone

Camille Bloch annonce une hausse de plus de 10% de ses prix, liée à la montée du prix du cacao.

Le chocolatier Camille Bloch a annoncé une augmentation des prix de ses produits d'un peu plus de 10%. Le directeur de l'entreprise justifie cette mesure par l'explosion du prix du cacao.

«Les fluctuations de prix ont été si extrêmes ces derniers temps que nous ne pouvons éviter de répercuter une partie des coûts supplémentaires sur la clientèle.» Daniel Bloch, dimanche, dans une interview accordée à la SonntagsZeitung.

«Nous augmentons nos prix en deux étapes, d'un peu plus de 10% au total», précise le patron de l'entreprise qui emploie quelque 180 personnes à Courtelary, dans le Jura bernois.

Face à la hausse des matières premières, Camille Bloch avait indiqué en avril s'être efforcé de repousser l'échéance d'une hausse des prix le plus longtemps possible, mais qu'il devait désormais s'y résoudre, à l'instar des autres producteurs.

Les deux produits phares de la société, le Ragusa et le Torino, représentent environ 80% des ventes. Cette situation n'est pas près de changer puisque Daniel Bloch a précisé à la SonntagsZeitung que la nouvelle marque de chocolat qu'il avait lancée avec ambition, So Nuts, ne rencontrait pas le succès escompté.

«Nous sommes allés trop loin et allons revenir en arrière concernant So Nuts pour remettre le Ragusa et le Torino au premier plan. En tant que petit fabricant, il est pratiquement impossible de faire connaître assez rapidement une nouvelle marque de façon à ce qu'elle atteigne le niveau de vente exigé dans les magasins et les kiosques», explique Bloch. (sda/ats)