La Suisse rêve du sommet Trump-Poutine, mais il y a un problème

Donald Trump et Vladimir Poutine ont annoncé une rencontre prochaine. La Suisse se propose comme pays hôte, mais d’autres pays ont plus de chance d’être retenus pour le sommet.

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine aura lieu dans quelques jours seulement, comme l'ont confirmé les deux parties. Mais une question reste en suspens: où aura lieu le sommet?

Une rencontre avec de très grandes attentes

Le président américain et le président russe discuteront de la manière dont la Russie et l’Ukraine pourraient se rapprocher d’un cessez-le-feu, puis d’un accord de paix.

Pierre-Alain Eltschinger, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), écrit:

«Dans ce contexte, la Suisse réaffirme sa volonté, en cas de besoin et à la demande des parties, de soutenir les efforts de dialogue et de mettre à disposition ses bons offices, conformément à sa tradition de promotion de la paix et de la diplomatie.»

En d’autres termes, la Suisse a signalé qu’elle était prête à accueillir le sommet entre Trump et Poutine. Un tel événement offrirait au pays une grande visibilité médiatique et pourrait également être utile dans le différend douanier avec les Etats-Unis.

Keller-Sutter a discuté de l'Ukraine avec Rubio

Donald Trump se rendrait dans un pays dont les entreprises, selon lui, gagnent trop d’argent grâce aux exportations vers l’Amérique. Il rencontrerait la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, qui pourrait lui parler de la nouvelle proposition de Berne pour résoudre le conflit douanier.

Karin Keller-Sutter a déclaré jeudi que le sujet de l'Ukraine avait été abordé lors de sa rencontre avec le ministre américain des Affaires étrangères Marco Rubio à Washington. La présidente de la Confédération a réaffirmé la volonté du gouvernement suisse de soutenir les efforts en faveur d’une paix juste et durable.

Il reste toutefois un problème à régler en cas de venue de Vladimir Poutine: en mars 2023, la Cour pénale internationale de La Haye a émis un mandat d’arrêt international contre le président russe, l'accusant de crimes de guerre. La Suisse devrait donc offrir à Poutine un sauf-conduit, c’est-à-dire la garantie qu’il ne serait pas arrêté. Sans cela, Poutine ne va certainement pas se déplacer en Suisse.

D'autres pays concurrencent la Suisse

La Suisse a-t-elle vraiment ses chances d'être choisie comme hôte? D’autres pays sont en meilleure position, à savoir: l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Turquie. La Russie a à plusieurs reprises critiqué la Suisse pour avoir repris les sanctions économiques de l’Union européenne.

La dernière rencontre entre les présidents américain et russe avait eu lieu en Suisse. En juin 2021, Joe Biden et Vladimir Poutine s’étaient rencontrés à Genève, et le sommet n’avait pas été un franc succès. Poutine avait déjà rassemblé des troupes à la frontière ukrainienne et probablement décidé d’attaquer le pays. Huit mois plus tard, il lançait sa guerre d'agression.

Donald Trump exige désormais que Poutine rencontre également le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais Poutine refuse. Trump pourrait donc annuler le sommet prévu avec le président russe.

