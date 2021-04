Suisse

Fatigué de Netflix? Voici 24 alternatives, dont 10 sont gratuites!



En plus de Netflix, il existe deux douzaines d'autres fournisseurs de streaming en Suisse. Pour ne pas perdre le fil, voici tous les fournisseurs importants que vous pouvez actuellement utiliser dans le pays.

Comment on a fait notre sélection: Seuls les services de streaming accessibles sans boîtier TV ou qui ne dépendent pas d'un abonnement internet ont été pris en compte dans la liste. Cela signifie que les offres telles que MyPrime ou Swisscom TV ne sont pas incluses.



En outre, aucun portail de streaming qui n'est pas officiellement disponible en Suisse, c'est-à-dire qui n'est accessible que via un VPN, n'est inclus. La liste ne prétend pas être exhaustive.

Abonnement forfaitaire

Filmingo

Filmingo se décrit comme le service de streaming pour le cinéma d'art et d'essai en Suisse. Il y a une grande sélection de films indépendants actuels et anciens du monde entier. Comme on peut s'y attendre au cinéma, ces films ne sont généralement disponibles que dans la langue originale avec des sous-titres.

Outre les longs métrages, Filmingo propose également divers documentaires. Filmingo n'utilise pas d'algorithme, mais une équipe de conservateurs qui présentent de nouveaux films chaque mois. Une particularité de la plateforme de streaming est que vous pouvez également «donner» des films, en les payant et en les offrant à quelqu'un d'autre.

Prix: 240 francs par an

Abonnement d'essai: non

Qualité du streaming: HD, lorsque disponible

Langues du film: son original avec sous-titres



Note: La particularité de Filmingo est qu'il existe des abonnements encore moins chers avec un accès limité. L'abonnement pour deux films par mois coûte 9 francs (90 francs par an), l'abonnement pour 5 films par mois coûte 15 francs (150 francs par an). Le crédit non utilisé expire à la fin du mois.

Mubi

Une plateforme pour tous ceux qui veulent découvrir de nouveaux films en dehors du courant dominant. Seuls les films indépendants sont projetés à Mubi. La gamme s'étend des classiques connus aux derniers hits des festivals.

La particularité de Mubi est qu'il n'y a que 30 films à choisir. Ceux-ci sont triés sur le volet par des experts du cinéma. Chaque jour, un nouveau film est ajouté au site, qui est ensuite disponible pendant 30 jours. Après cela, il disparaît à nouveau de la plate-forme. Ainsi, chaque jour, un nouveau film est ajouté, tandis qu'un ancien disparaît.

Prix: 12,00 francs pour un abonnement mensuel, 84 francs pour un abonnement annuel

Abonnement d'essai: 7 jours

Qualité du streaming: HD, lorsque disponible

Langues du film: Allemand, son original

Sky Show

Comme Netflix, le service propose une vaste bibliothèque de films et de séries. Bien que Sky Show ne propose pas autant de productions maisons que Netflix, celles-ci sont généralement de premier ordre, comme le démontre un simple coup d'oeil sur IMDb. Ils sont également souvent coproduits par HBO.

Sky Show compense le nombre limité d'émissions originales par un grand nombre de contenus exclusifs provenant de studios réputés. De même, le service propose un «Cinema Pass», où sont disponibles les superproductions du moment, dont certaines n'ont même pas été vues dans les cinémas suisses. Entre autres, les films Wonder Woman 1984 et Justice League de Zack Snyder ont été lancés en exclusivité sur Sky Show, sous forme d'abonnements, au cours des deux derniers mois.

Une particularité de Sky Show est que vous pouvez aussi faire du streaming linéaire via le portail. Ainsi, vous pouvez trouver diverses chaînes connues telles que TNT Series, National Geographic ou SyFy, auxquelles vous ne pouvez accéder autrement que par un abonnement payant à Swisscom TV and Co.

Prix: 9,90 francs suisses, 14,90 francs suisses, 19,90 francs suisses (remarque: le contenu diffère selon l'abonnement)

Abonnement d'essai: 7 jours

Qualité du streaming: HD, UHD

Langues du film: Allemand, son original

Disney+

Prix: 12,90 francs pour un abonnement mensuel, 129 francs pour un abonnement annuel

Abonnement d'essai: 7 jours

Qualité du streaming: HD, UHD

Langues du film: Allemand, français, italien, son original.

Disney a lancé son propre service de streaming en 2019. Avec Sky Show, Disney Plus est probablement le service de streaming qui propose les titres de films les plus connus dans son programme. En effet, de nombreuses séries de films bien connues appartiennent à Disney, même si elles ne sont pas commercialisées sous le label Disney.

Depuis l'acquisition de 20th Century Fox en 2019, cette bibliothèque s'est encore agrandie. La Fox était à l'époque l'un des cinq grands studios d'Hollywood, avec des films et des séries tels que Alien, Family Guy, Les Simpsons ou la trilogie originale de la Guerre des étoiles.

Artfilm

Artfilm est spécialisé dans les films suisses. La bibliothèque offre une sélection intéressante de titres. Des productions grand public connues aux petits films d'art, tout y est.

Il est dommage que le site web ait l'air un peu vieillot et ne soit pas optimisé pour les appareils mobiles. D'autre part, vous avez la possibilité de commander directement les films sous forme de DVD. Malheureusement, il n'y a actuellement aucune série suisse sur le portail.

Prix: 5 francs par jour, 12 francs par mois ou 80 francs par an.

Abonnement d'essai: Non

Qualité du streaming: 720p, 540p, rarement 480p

Langues du film: dans chaque cas en son original (CH/DE/IT/RG), les sous-titres dans les autres langues nationales ne sont que partiellement disponibles.

Flimmit

Flimmit est également un portail qui tend à s'éloigner d'Hollywood en termes de sélection. Bien que vous puissiez trouver des productions hollywoodiennes dans la bibliothèque, il s'agit presque exclusivement de films indépendants. Le portail propose également une très bonne sélection de titres scandinaves.

Les véritables atouts de Flimmit résident toutefois dans les productions allemandes et surtout autrichiennes. Vous y trouverez tout, des anciens films aux nouvelles séries. Flimmit est une mine d'or pour tous les fans de "Tatort". Le portail propose tous les épisodes, depuis les années 60. Vous pouvez trier les épisodes en fonction d'un large éventail de critères - par exemple, le lieu ou le commissaire enquêteur.

Prix: 3,99 euros pour un abonnement mensuel, 39,99 euros pour un abonnement annuel.

Abonnement d'essai: 7 jours

Qualité du streaming: HD, lorsque disponible

Langues du film: Allemand, son original, sous-titres en français et italien partiellement disponibles.

Prime Video

Amazon est l'un des principaux concurrents de Netflix. Au cours des 24 derniers mois, le géant de la vente par correspondance a massivement développé son offre de streaming. Beaucoup d'argent est actuellement injecté dans les productions internes en particulier. Par exemple, Amazon a obtenu les droits pour une série Le Seigneur des anneaux, pour environ 250 millions de dollars américains.

En termes de portails de streaming, Amazon Prime obtient un score international avec probablement le plus grand catalogue d'environ 12 000 titres. Cependant, seuls quelques titres sont disponibles en Suisse et il n'est pas rare qu'ils ne soient disponibles que dans une seule langue nationale. Il se peut donc que vous trouviez une superproduction connue et que vous ne puissiez y accéder qu'en français.

Cependant, Amazon investit massivement dans ses propres productions, notamment dans le domaine des séries. Ici, le service de streaming se concentre sur les genres de la fantasy et de la science-fiction. Ainsi, certaines des meilleures séries de SF (par exemple, The Expanse) peuvent être trouvées sur Prime Video. Amazon a également des séries potentiellement de premier ordre en préparation pour les prochaines années avec Le Seigneur des Anneaux ou La Roue du Temps.

Prix: 9,99 francs par mois

Abonnement d'essai: 30 jours

Qualité du streaming: HD, UHD

Langues du film: Allemand, français, italien, bande sonore originale

Alles Kino (exclusivement en allemand, mais on vous le met quand même)

Ce service de streaming propose exclusivement des films allemands. Vous avez une très grande sélection des derniers films, jusqu'aux très vieux classiques. Même The Neverending Story est disponible sur le portail.

La bibliothèque peut être triée selon d'innombrables critères et propose également des contenus exclusifs. Ceux qui préfèrent ne pas souscrire un abonnement forfaitaire peuvent également louer ou acheter les films en vidéo à la demande.

Prix: 6,99 euros par mois, 4,99 euros par mois dans l'abonnement annuel

Abonnement d'essai: 30 jours

Qualité du streaming: HD

Langues du film: Allemand, les sous-titres sont rarement disponibles

Vidéos à la demande

Rakuten TV

Sur Rakuten TV, vous pouvez louer des films et des séries. Le fournisseur tente de se démarquer de la concurrence en proposant un système de récompense. Pour chaque titre acheté ou loué, vous recevez des points. Dès que vous avez accumulé un certain nombre de points, vous pouvez les échanger contre des films ou des séries. Malheureusement, la bibliothèque n'est pas aussi étendue que chez les autres fournisseurs de VoD.

Prix: à partir de 3,50 francs (location)

Qualité du streaming: SD et HD

Langues: Allemand, langue originale

Google Play & YouTube

Ces dernières années, YouTube a constitué un vaste éventail de films et de séries. Les vieux films peuvent souvent être loués pour de petites sommes, les films plus récents coûtent bien sûr plus cher.

Si vous possédez un smartphone ou un téléviseur Android, vous pouvez également acheter des films et des séries sur le Google Play Store. Les titres sont ensuite automatiquement synchronisés avec le compte YouTube, si vous utilisez le même compte. Les utilisateurs iOS peuvent utiliser l'application Play Movies sur le smartphone.

Attention: certains titres ne sont parfois disponibles qu'en doublage français ou italien.

Prix: à partir de 3,50 francs (location)

Qualité du streaming: SD et HD

Langues: Allemand, bande originale, de nombreux films sont également disponibles en français et en italien.

iTunes

Avec plus de 20 000 titres, iTunes offre actuellement l'un des plus grands services de vidéo à la demande au monde. Cependant, les films ne sont pas toujours disponibles en Suisse. Parfois, ils ne sont disponibles qu'en français ou en italien (en plus du son original).

Prix: à partir de 4,50 francs

Qualité du streaming: SD et HD, films individuels en UHD.

Langues: Allemand, son original, de nombreux films sont également disponibles en français et en italien.

Microsoft

Bien entendu, Microsoft propose également des films et des séries dans sa boutique d'applications pour Windows. Ceux qui possèdent une XBOX peuvent facilement synchroniser les titres avec celle-ci et regarder les films sur la télévision. Les prix sont basés sur YouTube.

Prix: à partir de 4,50 francs

Qualité du streaming: SD et HD

Langues: Allemand, son original, de nombreux films sont également disponibles en français et en italien.

HollyStar

L'un des plus anciens fournisseurs de VoD en Suisse. En raison de sa longue existence, Hollystar est disponible sur presque tous les écrans via une application. En plus de la gamme standard de films et de séries, Hollystar propose également des films érotiques. (On dit ça, on dit rien).

Prix: à partir de 5,40 francs (à partir de 4 francs de forfait avec un abonnement premium)

Qualité du streaming: HD

Langues: Allemand, français, son original

Sky Store

Le Sky Store n'est pas différent des autres services de VoD. De temps en temps, cependant, il arrive qu'un film démarre exclusivement dans le Sky Store en tant que flux.

Prix: à partir de 4,50 francs

Qualité du streaming: HD

Langues: Allemand, bande originale

Gratuits

Play Suisse

Le propre service de streaming de SRF avec une large sélection de films et séries suisses. Le service étant financé par les redevances Serafe, vous ne devez pas payer d'autres frais d'abonnement pour l'utiliser.

Popcorntimes

Ne le confondez pas avec «Popcorntime». Ici, vous pouvez regarder principalement des films plus anciens. Selon le site web, ils ont des titres de 1910 à 2010 dans le programme. Vous pouvez, entre autres, trouver divers films d'Hitchcock sur la plateforme.

Dokustream

Dokustreams n'est pas un fournisseur de streaming autonome, il se contente de répertorier les documentaires présents sur YouTube. Ça semble plutôt boiteux au premier abord. Cependant, vous pouvez trier les documentaires selon divers critères tels que les thèmes, l'année ou même le diffuseur producteur.

Rakuten.tv Free

Si vous ne voulez pas payer sur Rakuten, vous pouvez également regarder certains contenus gratuitement. Ils ne sont pas nombreux et la plupart sont très superficiels. Pour les amateurs de sport, Rakuten propose toutefois quelques documentaires, par exemple sur le FC Barcelone.

ARD Mediathek

La médiathèque interne d'ARD compte de nombreuses productions internes dans le domaine des films et des séries, mais aussi des émissions et des documentaires. Malheureusement, surtout dans le domaine des films et des séries, tous les titres ne sont pas toujours accessibles depuis la Suisse (sans VPN).

ZDF Mediathek

ZDF dispose également de sa propre médiathèque, qui peut même être téléchargée sous forme d'application sur de nombreux téléviseurs intelligents. Outre les films et les séries, la force de la ZDF Mediathek réside avant tout dans ses importantes archives de documentaires et de reportages. Ici aussi, certains contenus ne sont pas disponibles pour des raisons juridiques.

Funk.net

Funk a été créé sous la supervision d'ARD et de ZDF et permet aux jeunes de développer des formats YouTube créatifs. C'est ainsi que sont nés, entre autres, le format satirique «Browser Ballet» ou la série documentaire du collectif Y. Si vous ne voulez pas chercher les vidéos sur YouTube, vous pouvez tout trouver en un seul endroit sur Funk.net.

Tv Now

TV Now (anciennement Watchbox) est issu de l'ancienne plateforme vidéo Clipfish. Il n'y a pas de coûts cachés, mais il y a beaucoup de publicité. L'offre est principalement composée d'animés. Comme la plateforme appartient au groupe RTL, vous trouverez également sur le site les formats TV correspondants de RTL et Cie.

Netzkino

Les films de Netzkino peuvent être consommés assez confortablement via YouTube. Ils sont téléchargés en toute légalité et sont généralement de bonne qualité. Un gros inconvénient est qu'il ne s'agit guère de films actuels, ni...bons. Néanmoins, dans les flots de déchets bon marché, on peut trouver des films qui valent la peine d'être vus. Cependant, il n'y a pas de séries.

weloadtv

Weloadtv est également accessible via YouTube. Contrairement à Netzkino, vous ne trouverez sur cette chaîne que des films trash dans la section des longs métrages. Donc si vous aimez les films de série B, vous trouverez ici une énorme bibliothèque de mauvais films souterrains. Petit bonus, la chaîne propose toujours des documentaires. Cependant, il n'y en a pas beaucoup.

Quel service de streaming utilisez-vous? Lequel pouvez-vous recommander? Écrivez-nous dans les commentaires!

Texte adapté de l'allemand par Amèle Debey.