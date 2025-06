Le mystère de la sous-mortalité en Suisse est levé

Effectivement, Hagen Zandt, responsable du suivi de la mortalité à l'Office fédéral de la statistique (OFS), explique que l'OFS procède entre janvier et juin au traitement annuel final de toutes les données démographiques de l'année précédente. Ce processus permet de vérifier et de corriger les anomalies. Ainsi, selon Hagen Zandt, 1600 décès supplémentaires ont été ajoutés à la base de données pour l'année 2024, le 4 mars dernier.

«Il manquait environ 19% des décès chez les moins de 65 ans, et environ 7% chez les plus de 65 ans durant ces semaines».

C'est Dominik Steiger, expert zurichois en numérisation dans le domaine de la santé, qui a levé le voile sur cette anomalie. Depuis la pandémie, il suit de près les variations de surmortalité et de sous-mortalité et cette baisse soudaine ne lui a pas échappé. En observant l'évolution de la courbe des décès, il avait déjà relevé une sous-mortalité étonnante à la fin de l'année 2024. Mais le 4 mars 2025, cette chute avait soudainement disparu des statistiques.

La différence est significative: 740 décès de moins entre le 20 janvier et le 27 avril, sur un total de 1687 morts enregistrés. Cela représente une baisse de 31% par rapport à la moyenne observée sur la même période entre 2017 et 2019.

L'initiative pour un fonds climat est désavouée au Conseil national

L'initiative du PS et des Verts pour un fonds climat part du mauvais pied au Parlement. Hormis la gauche, aucun parti ne la soutient. Aucun contre-projet n'est sur la table. Le débat reprend jeudi matin mais le National devrait, selon toute vraisemblance, le refuser.

L'initiative «Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement» demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (entre 3,5 et 7 milliards de francs par an) jusqu'en 2050.