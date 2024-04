La ville «la plus intelligente du monde» est en Suisse

Le rapport 2024 de l'Observatoire des villes intelligentes, produit en partenariat avec l'Organisation mondiale des villes intelligentes et durables, a été publié mardi.

Plus de «Suisse»

Zurich figure pour la cinquième fois en tête de l'indice IMD Smart City des villes intelligentes. Oslo occupe la deuxième place, Canberra à la troisième, Genève la quatrième et Lausanne la septième.

Publié mardi, l'indice 2024 est le deuxième rapport produit par l'Observatoire des villes intelligentes – qui fait partie du Centre mondial de compétitivité de l'IMD – en partenariat avec l'Organisation mondiale des villes intelligentes et durables (WeGO), basée à Séoul, une association internationale de gouvernements locaux, de fournisseurs de solutions technologiques et d'institutions.

Comment est réalisé le classement?

Les chercheurs ont combiné des données concrètes et des réponses à des enquêtes menées auprès de citoyens dans 142 villes du monde. Il s'agit de montrer comment la technologie permet aux villes d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants.

En 2023, près de 20 000 citoyens avaient été interrogés sur leur vie dans leur ville. L'étude leur a demandé, entre autres:

Quelles étaient les priorités les plus urgentes, allant du logement abordable et de la congestion routière à l'emploi satisfaisant et aux espaces verts.

On leur a également posé des questions sur diverses infrastructures et technologies afin de déterminer si les solutions basées sur la technologie répondent efficacement à leurs principales préoccupations.

Enfin, on leur a demandé dans quelle mesure ils se sentaient à l'aise face à des technologies telles que la reconnaissance faciale et le partage de données personnelles pour améliorer la congestion du trafic.

En quoi cet indice est-il utile?

Les chercheurs soulignent l'impact de l'intelligence des villes sur l'attractivité des talents, ce qui intéresse donc les entreprises. «Pour les talents de haut niveau et les "road-warriors" qui ont besoin d'une connectivité haut débit omniprésente, la disponibilité du haut débit est clairement un facteur incontournable lorsqu'ils choisissent leur lieu de vie. Par conséquent, c'est également un élément clé pour les entreprises lorsqu'elles choisissent leur implantation», expliquait l'an dernier, Bruno Lanvin qui pondérait:

«Pour la plupart des citoyens, cependant, l'importance de la ville intelligente serait indirecte. Leurs choix de localisation seraient davantage guidés par des services comme la santé et l'éducation, ainsi que par la "qualité de vie".»

Les chercheurs évaluent et calculent cette qualité de vie en demandant aux citadins ce qu'ils pensent de facteurs tels que la facilité de transport et la sécurité des quartiers grâce à la vidéosurveillance.

Où se situent les villes les plus intelligentes?

Selon l'édition 2024 du Smart City Index de l'IMD, l'Europe et l'Asie abritent «les villes les plus intelligentes du monde». Six cités dans les 20 premiers rangs sont restées dans la même position ou ont progressé : Zurich, Oslo, Singapour, Abu Dhabi, Pékin et Séoul, que les chercheurs appellent les «super champions». Un autre groupe de six villes pourrait les rejoindre dans un avenir proche:

Sydney.

Hong Kong.

Shanghaï.

Tallinn.

Riyad.

Elles sont en effet restées à la même place ou ont progressé dans le classement après être parties de positions inférieures.

En Amérique du Nord, ça va mal

Au contraire, les villes d'Amérique du Nord reculent, reflétant «l'insatisfaction de leurs habitants». Washington, Denver, Los Angeles, San Francisco, New York et Chicago perdent du terrain, comme Ottawa et Montréal. Pour la première fois depuis la création de l'indice en 2019, aucune ville nord-américaine ne figure dans les 20 premiers rangs.

Elles avaient au contraire progressé l'an dernier. Pour Bruno Lanvin, président de l'Observatoire de la ville intelligente, cité dans le communiqué:

«Une partie de l'explication réside dans le »Build Back Better« du président Joe Biden, vaste projet de loi de dépenses sociales et environnementales, qui a eu un effet positif. En revanche, cette année, des élections se profilent à l'horizon, ce qui rend les gens plus critiques à l'égard des domaines qui doivent être améliorés.»

Comment les villes doivent se préparer à l'avenir?

«Les villes doivent concevoir et adopter des stratégies capables de résister à l'épreuve d'un avenir en proie à des incertitudes croissantes», explique Bruno Lanvin. «Les préoccupations liées à la santé restent importantes, tandis que celles liées au climat prennent encore plus d'ampleur. Un mélange compliqué par de nouvelles tensions internationales».

«La confiance et la bonne gouvernance gagnent en importance, et l'importance de l'intelligence artificielle (IA) dans la conception et la gestion des villes est appelée à s'accroître. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l'IA peut aider les villes à devenir plus centrées sur l'humain», estime Bruno Lanvin. (jah/ avec ats)