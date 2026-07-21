Un nouveau sondage révèle quel est le détaillant le plus apprécié de Suisse. Image: KEYSTONE

Coop, Migros, Aldi: voici le détaillant que les Suisses préfèrent

D'après un sondage, la satisfaction des Suisses envers les grandes enseignes varie selon les régions. Voici le classement des détaillants qui remportent les meilleures évaluations en Suisse romande et alémanique.

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Une enquête représentative de Moneyland dresse la liste des détaillants dont la population suisse se dit la plus satisfaite. En tête du classement trône Migros, suivie de très près par Coop. Digitec Galaxus complète le podium à la troisième place.

Le classement complet pour la Romandie:

Migros (7,5 points) Digitec Galaxus (7,4 points) Coop (7,2 points) Decathlon (7,2 points) Denner (7,2 points) Ikea (7,1 points) Landi (7,1 points) Lidl Suisse (7,0 points) Interdiscount (6,8 points) Dosenbach (6,8 points) Otto's (6,8 points)

Des différences entre Suisse alémanique et Romandie

La comparaison entre les personnes sondées en Suisse alémanique et en Suisse romande révèle certaines différences, même s'il est vrai que la Migros mène le classement de satisfaction dans les deux régions linguistiques, suivie de près par la Coop et Digitec Galaxus.

Cependant, alors que les Alémaniques se montrent très satisfaits de la droguerie Müller (7,2 points), les Romands, eux, sont amplement plus sévères (6,4 points). C'est l'inverse qui se produit pour Decathlon, qui décroche 7,2 points en Romandie, contre 6,8 points en Suisse alémanique.

Le classement complet pour la Suisse alémanique:

Migros (7,6 points) Coop (7,4 points) Digitec Galaxus (7,4 points) Ikea (7,2 points) Lidl Suisse (7,2 points) Landi (7,2 points) Denner (7,1 points) Müller (7,1 points) Ottos (7,1 points) Aldi Suisse (7,0 points) Orell Füssli (7,0 points) Decathlon (7,0 points)

Les hommes plus critiques

Autre élément frappant: selon l'enquête, les hommes se montrent, pour chaque détaillant, plus critiques que les femmes. La seule exception est Denner: le discounter obtient 7,1 points aussi bien auprès des femmes que des hommes. (ome)