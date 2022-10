En mer ou à la plage, les déchets plastiques inquiètent les Suisses

Les doubles emballages en particulier sont considérés comme inutiles par 34% des sondés. Pour 30% d'entre eux, on «emballe trop» en général. (ats/jch)

Selon le sondage, réalisé par l'institut de recherche gfs.bern, les Suisses considèrent que le problème le plus important est celui des emballages en plastique.

Les trois quarts des Suisses sont préoccupés par les déchets plastiques dans les mers et sur les plages, indique un sondage.

Plus de la moitié de la population souhaite des mesures sévères contre cette pollution par le biais de la loi.

