Initiative pour sauver la colline du Mormont lancée

Après l'expulsion des zadistes fin mars, les Verts vaudois lancent officiellement un texte pour sauver la fameuse colline.

Mercredi soir, en assemblée générale, les délégués écologistes vaudois ont accepté l'«Initiative pour une sauvegarde du patrimoine naturel et des ressources». Son but? sauver la colline du Mormont, près d'Eclépens (VD), récemment occupée par des zadistes. Ces derniers voulaient empêcher une extension de la gravière d'Holcim. Ils ont été évacués par la police le 30 mars.

Ce qu'il va se passer maintenant

La récolte des 12 000 signatures requises débutera dès la rentrée, après les vacances d'été, précise le parti. Le texte doit aussi pousser les communes et le canton à favoriser les alternatives au ciment dans leurs constructions.



Ce que demande le texte:

Le texte veut déclarer la colline du Mormont «site protégé» et interdire «toute exploitation du sol, à l'exception d'une activité agricole et sylvicole respectueuse de l'environnement et de la nature». Il demande aussi d'inscrire dans la Constitution vaudoise que le canton et les communes veillent à l'utilisation rationnelle du calcaire, de l'argile et du sable ainsi que de trouver des alternatives au ciment. (ats)

