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Pourquoi les avalanches tuent plus que d'habitude cet hiver

Les avalanches ont déjà fait 127 victimes cet hiver en Europe. Où se sont-elles produites? Retour sur un hiver meurtrier, alors que la saison n'est pas terminée.

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En fin d'après-midi, le 1er novembre 2025, une avalanche se déclenche près de la Vertainspitze, dans le Sud-Tyrol, en Italie, et ensevelit cinq alpinistes allemands. Ils ont été retrouvés sans vie sous les masses de neige. Si cette avalanche a été la plus meurtrière de la saison en Europe, elle n'a pas été la seule.

Cet hiver, 127 personnes ont perdu la vie sous des masses de neige, soit 26 de plus que la moyenne annuelle. Pour la plupart, ces accidents se sont produits dans les Alpes et alors que le danger d'avalanche était très marqué. Toutes les victimes pratiquaient un sport de montagne et se trouvaient en dehors des pistes balisées.

Degré de danger 1 2 3 4 5 Nombre de victimes Accidents d’avalanche mortels 2025/26

Depuis novembre, des avalanches mortelles sont régulièrement signalées dans les Alpes. La dernière en date s'est produite il y a quelques jours à La Grave (sud-est), en France, où un skieur de randonnée a trouvé la mort, et un autre a été blessé. Mais pourquoi tant de personnes meurent-elles sous la neige cet hiver? Sont-elles devenues imprudentes et ne tiennent-elles pas suffisamment compte du risque d'avalanche lors de leurs sorties en montagne?

Comment expliquer cette situation critique?

Le Japon et l'Amérique du Nord ont enregistré quelques terribles accidents, mais les chiffres sont sans commune mesure avec ceux de l'Europe. Mais comment en est-on arrivé là? Lukas Dürr, prévisionniste à l'Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), explique:

«Les raisons de ce nombre élevé de victimes dans toute l'Europe peuvent être multiples et ne peuvent être déterminées avec certitude. La structure défavorable du manteau neigeux dans de vastes régions des Alpes reste une cause possible.»

Mais qu’est-ce que cela signifie? Début décembre, des chutes de neige ont recouvert l’ensemble de l’arc alpin. Elles ont été suivies d’une période de froid marqué, sous un ciel dégagé et avec très peu de précipitations.

C’est dans ces conditions que se forme une couche dite de neige ancienne. «Lors de longues périodes de beau temps et de froid en plein hiver, les cristaux de neige du manteau neigeux subissent une importante transformation, surtout lorsqu’il y a peu de neige», explique Lukas Dürr. «Il se forme alors de gros cristaux anguleux. Ces cristaux ne se lient pas bien entre eux et forment une couche meuble et molle», ajoute-t-il.

Cette couche fragile de neige ancienne ne devient dangereuse que lorsque de grandes quantités de neige fraîche ou de neige soufflée (déplacée et accumulée par le vent) viennent la recouvrir. Comme l’explique Lukas Dürr:

«La neige fraîche, plus compacte et bien liée, repose sur cette couche fragile et peut facilement déclencher une avalanche»

Ces couches fragiles sont également responsables de la situation avalancheuse difficile qui perdure en Europe. Dans de nombreuses régions des Alpes, on observe depuis la mi-janvier d’importantes quantités de neige fraîche qui recouvrent désormais la couche de neige ancienne, augmentant ainsi considérablement le risque d’avalanche.

Degrés de danger Le SLF utilise l'échelle européenne de danger d'avalanche à cinq degrés. En réalité, le danger d'avalanche ne change pas par paliers, mais de manière continue.

1 = faible danger d'avalanche

2 = danger d'avalanche limité

3 = danger d'avalanche marqué

4 = danger d'avalanche fort

5 = danger d'avalanche très fort Image: SLF

Il est donc indispensable de consulter le bulletin d’avalanches, par exemple celui du SLF, mais cela ne garantit pas automatiquement la sécurité en montagne. Le 17 janvier, trois avalanches se sont déclenchées en Autriche. Aucun risque accru d’avalanche ni même de faible danger n’était signalé dans ces régions. Malgré cela, des plaques de neige se sont détachées et ont entraîné la mort de sept personnes.

Quinze morts en Suisse

A ce jour, 15 personnes ont perdu la vie dans des avalanches en Suisse cet hiver. Là encore, toutes les victimes étaient en randonnée à ski ou pratiquaient le ski hors-piste.

Degré de danger 1 2 3 4 5 Nombre de victimes Accidents d’avalanche signalés 2025/26

En Suisse, aucun décès n’a encore été causé cette saison par des avalanches qui auraient atteint les zones de plaine. Un coup d'œil aux données sur les victimes d'avalanches, collectées par le SLF depuis 1936, montre clairement cette évolution.

Jusqu'à la fin des années 1980, on recensait presque chaque année des victimes ensevelies par des avalanches dans des bâtiments ou sur les voies de circulation. Depuis le début des années 2000, ces accidents ne surviennent pratiquement plus que lors de la pratique de sports d'hiver.

L'hiver 1951 a été marqué par des avalanches exceptionnelles et est le plus meurtrier jamais enregistré en Suisse. Il a coûté la vie à 99 personnes et détruit plus de 1500 bâtiments sous des masses de neige. A l'époque, le problème n'était pas dû à un manque de neige ou à une couche fragile, mais simplement à une quantité trop importante de neige fraîche.

Dès le mois de novembre, les chutes de neige avaient déjà dépassé la moyenne. A la mi-janvier, la Suisse comptait environ 200% de la quantité de neige habituelle, voire jusqu’à 400% dans certaines parties des Grisons et du Tessin.

Des équipes de secours au travail à Airolo après la terrible avalanche de Vallascia, qui a coûté la vie à dix personnes le 12 février 1951. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Mais l’avalanche la plus meurtrière de l’histoire de la Suisse moderne ne s’est pas produite en hiver. En août 1965, un éboulement glaciaire a enseveli 88 personnes près du lac de Mattmark. La plupart étaient des travailleurs immigrés italiens.

Les opérations de sauvetage sur le site du campement détruit du chantier du barrage de Mattmark, dans le canton du Valais, le 31 août 1965. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Des avertissements avaient été lancés avant la catastrophe. Des morceaux de glace se détachaient du glacier et les experts mettaient en garde contre le risque d’avalanche, mais la direction du chantier a décidé de ne pas mettre en place de système d’alerte ni d’autres mesures préventives. Officiellement, la catastrophe de Mattmark n’est pas répertoriée comme une avalanche dans les statistiques, car il s’agit d’un éboulement glaciaire. C'est pourquoi cette catastrophe n'apparaît pas non plus dans la base de données sur les avalanches du SLF. Cet institut de recherche a recensé 1419 avalanches mortelles depuis 1936.

Sélectionner les années Années: 1936-2025 Tout afficher Nombre de victimes 0 2 4 5+ Avalanches mortelles depuis 1936

Plus de 2000 morts en 90 ans

Le danger présenté par les avalanches se manifeste sous différentes formes. Qu'il s'agisse des quantités astronomiques de neige de l'hiver 1951, d'un glacier qui s'effondre comme à Mattmark ou d'une couche de neige ancienne traîtresse comme cet hiver, les avalanches sont et restent l'un des dangers les plus mortels en montagne. (trad.: mrs)