Voici quand les premières neiges tombent en Suisse

La première neige de la saison est attendue en plaine ces jours-ci. Normalement, les premiers épisodes neigeux ont lieu un peu plus tard en Suisse romande. Voici les chiffres.

Pour beaucoup d'entre nous, l'arrivée de la première neige marque le début de l'hiver, du moins sur le plan psychologique. Nous y sommes. La semaine passée, les premiers flocons sont tombés dans les régions de montagne. Les plaines devraient bientôt suivre: les premières précipitations neigeuses ont été observées mercredi soir et, à partir de ce jeudi, il pourrait tomber jusqu'à 30 centimètres.

Si les prévisions se confirment, ces premières chutes de neige seront légèrement en avance, du moins dans notre partie du pays. En effet, dans les plaines de Suisse romande, la première neige mesurable tombe en moyenne début décembre, indique MétéoSuisse. Sur le Plateau central, cela arrive quelques jours plus tôt, fin novembre, tandis qu'au sud des Alpes, il faut attendre jusque vers Noël.

A Berne et à Neuchâtel, la date moyenne de la première neige se situe début décembre, le 2 et le 4, respectivement. A Genève, cela n'arrive pas avant le 17 décembre. En règle générale et assez logiquement, plus l'altitude monte, plus la neige se manifeste précocement. Château-d'Œx en est un exemple: dans la commune vaudoise, située à près de 1000 mètres, les premières chutes de neige ont lieu beaucoup plus tôt, soit le 9 novembre.

La date de la première neige mesurable dépend largement de la situation météorologique et varie fortement d'une année à l'autre, rappelle MétéoSuisse. Elle reste ainsi aléatoire, du moins dans une certaine mesure.

Parfois, en effet, il neige beaucoup plus tôt que d'habitude. A Genève et Neuchâtel, il a neigé le 26 octobre une fois, en 1939. Sion a connu sa chute de neige la plus précoce le 29 octobre 2008.

De manière générale, dans les régions de plaine au nord des Alpes, cela n'arrive jamais avant la dernière décade d'octobre, souligne MétéoSuisse. Dans un passé plus lointain, toutefois, la première neige mesurable a été observée nettement plus tôt: neuf centimètres de neige ont par exemple été mesurés le 28 septembre 1885 à Zurich.

D'autres fois, les flocons se sont fait attendre. A Genève, lors de l'hiver 2007-2008, la première neige de la saison n'est tombée qu'à la fin du mois de mars. L'hiver 2019-2020, il n'a pas neigé du tout, tout comme à Bâle. Lugano a vécu six hivers sans neige depuis la fin des années 1980.

Net redoux ce week-end

Bien sûr, il arrive parfois qu'il neige beaucoup plus tôt, sans qu'une couverture neigeuse ne se forme pour autant. En effet, pour faire partie des statistiques, la neige doit atteindre au moins un centimètre de hauteur.

De plus, la mesure est effectuée manuellement une seule fois par jour, à 07h00 du matin. Si la neige fond ou est emportée par la pluie entre-temps, elle ne figure pas non plus dans les statistiques.

Mesurable ou pas, ce premier épisode neigeux ne devrait pas se révéler de longue durée. Selon Meteonews, l'air polaire arrivé ce mercredi sera suivi par un net redoux d'ici la fin du week-end, notamment en altitude. Entre jeudi et dimanche, on pourrait ainsi gagner près de 20 degrés à 1500 m d'altitude.