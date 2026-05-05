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Le Canada a fait une demande particulière à Neuchâtel

Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel

Pour son match amical du 13 mai face à la Hongrie, l'équipe de hockey à la feuille d'érable jouera à la patinoire du Littoral dans un format inhabituel.
05.05.2026, 05:2805.05.2026, 05:28
Julien Caloz
Julien Caloz

La date est inscrite en rouge dans l'agenda de nombreux fans romands de hockey: le mercredi 13 mai à 19h, la prestigieuse équipe du Canada affrontera la Hongrie à la patinoire du Littoral à Neuchâtel. Ce match de gala – dont les places sont disponibles sur le site Ticketmaster.ch – n'est pas une «simple» rencontre amicale: il constitue une répétition générale pour les Canadiens, deux jours avant leur entrée en lice dans le Championnat du monde organisé en Suisse.

L'équipe à la feuille d'érable prend ce match très au sérieux. C'est la raison pour laquelle elle a fait une demande particulière aux organisateurs, le HC Neuchâtel Université, comme nous l'apprend sa co-présidente Isabelle Augsburger:

«Le Canada nous a demandé d'organiser une prolongation et une séance de tirs au but, quel que soit le résultat du match au terme du temps règlementaire»
Une vue generale de la patinoire du Littoral, lors du match de la Coupe Suisse de hockey sur glace des 16es de finale entre le HC Universite Neuchatel, en 1ere Ligue Suisse Regio League et le Lausanne ...
La patinoire du Littoral peut accueillir un peu plus de 6 000 spectateurs.Image: KEYSTONE

L’entraîneur-chef Misha Donskov entend ainsi préparer son équipe à différentes configurations. Un choix logique compte tenu du calendrier des Canadiens, qui n’auront pas le droit à l’erreur pour leur entrée en lice au Mondial: ils affronteront en effet les redoutables Suédois lors de leur premier match, prévu le vendredi 15 mai à la BCF Arena de Fribourg.

Il y aura donc, quoi qu'il arrive, plus que 60 minutes de hockey, la semaine prochaine à Neuchâtel. Après les trois tiers règlementaires, on devrait assister à une prolongation de cinq minutes à trois contre trois puis à une série de dix tirs au but (cinq tentatives par équipe) au moins.

L'affiche du match:

Image

De quoi promettre du spectacle, surtout si la présence des meilleurs joueurs de NHL se confirme: pour rappel, Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) et Connor McDavid (Edmonton Oilers) ont été éliminés au premier tour des play-off et pourraient donc faire le déplacement en Suisse.

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