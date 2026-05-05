Le Canada a fait une demande particulière à Neuchâtel

Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
La date est inscrite en rouge dans l'agenda de nombreux fans romands de hockey: le mercredi 13 mai à 19h, la prestigieuse équipe du Canada affrontera la Hongrie à la patinoire du Littoral à Neuchâtel. Ce match de gala – dont les places sont disponibles sur le site Ticketmaster.ch – n'est pas une «simple» rencontre amicale: il constitue une répétition générale pour les Canadiens, deux jours avant leur entrée en lice dans le Championnat du monde organisé en Suisse.
L'équipe à la feuille d'érable prend ce match très au sérieux. C'est la raison pour laquelle elle a fait une demande particulière aux organisateurs, le HC Neuchâtel Université, comme nous l'apprend sa co-présidente Isabelle Augsburger:
L’entraîneur-chef Misha Donskov entend ainsi préparer son équipe à différentes configurations. Un choix logique compte tenu du calendrier des Canadiens, qui n’auront pas le droit à l’erreur pour leur entrée en lice au Mondial: ils affronteront en effet les redoutables Suédois lors de leur premier match, prévu le vendredi 15 mai à la BCF Arena de Fribourg.
Il y aura donc, quoi qu'il arrive, plus que 60 minutes de hockey, la semaine prochaine à Neuchâtel. Après les trois tiers règlementaires, on devrait assister à une prolongation de cinq minutes à trois contre trois puis à une série de dix tirs au but (cinq tentatives par équipe) au moins.
L'affiche du match:
De quoi promettre du spectacle, surtout si la présence des meilleurs joueurs de NHL se confirme: pour rappel, Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) et Connor McDavid (Edmonton Oilers) ont été éliminés au premier tour des play-off et pourraient donc faire le déplacement en Suisse.