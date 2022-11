La dernière action de Renovate Switzerland: le blocage du pont de la Lorraine, à Berne, samedi dernier. image: keystone

Commentaire

Pourquoi Renovate Switzerland fait fausse route

Les activistes de Renovate Switzerland reprochent aux politiques leur inaction face à la crise climatique. Ils ignorent pourtant une décision dont les effets sont bien plus efficaces que les projets de rénovation des bâtiments.

Peter Blunschi

Depuis des semaines, des activistes climatiques bloquent des voies de circulation en Suisse. Ils agacent les automobilistes, mais suscitent aussi la compréhension. Renovate Switzerland revendique, en effet, une «mobilisation générale pour la rénovation thermique des bâtiments». Étant donné le manque de personnel qualifié, il est, dans un premier temps, prévu de former 100 000 personnes.

Jusqu'ici, tout est raisonnable pourrait-on penser. Les immeubles mal isolés contribuent considérablement au réchauffement climatique. Les actions de ce groupement, au sein duquel les membres se collent dans la rue avec de la colle, peuvent également compter sur la sympathie des médias. On se demande, toutefois, si leur forme de protestation est vraiment «non violente».

Le véritable problème est que Renovate Switzerland fait fausse route. Il faudra des années pour que les rénovations thermiques soient efficaces, surtout si le personnel nécessaire doit d'abord être trouvé et formé. En revanche, une autre mesure décidée par les politiques dans le domaine du bâtiment aura un effet très rapide.

La politique s'est réveillée

Il est tout simplement faux de dire que «rien ne se fait du côté des parlementaires», contrairement à ce qui est écrit dans les communiqués de presse de Renovate Switzerland. On peut se demander dans quelle bulle vivent ces personnes. En effet, la politique s'est réveillée. Lors de la session d'automne en septembre, le Parlement a adopté d'importants projets de loi.

La construction accélérée d'installations solaires alpines ainsi que le contre-projet à l'initiative sur les glaciers en font partie. Il prévoit de mettre à disposition, en l'espace de dix ans, un total de deux milliards de francs pour le remplacement des chauffages au mazout et au gaz. Cette mesure permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus rapidement et efficacement que l'assainissement des maisons.

Référendum de l'UDC

Même les auteurs de l'initiative sur les glaciers en sont convaincus. Ils ont retiré leur demande de référendum sous réserve. La raison en est que l'UDC combat le contre-projet par référendum. Grâce à sa force de mobilisation, il devrait aboutir sans problème. La votation populaire aura probablement lieu le 18 juin 2023.

Protestation à l'UDC lors du vote final de la session d'automne contre le contre-projet à l'initiative sur les glaciers. image: keystone

Les chances de succès du projet sont intactes. Les subventions suscitent généralement moins de réserves de la part des votants que les taxes, comme le prévoyait la loi sur le CO₂ qui a échoué. La votation ne devrait, toutefois, pas être une promenade de santé. Il est donc d'autant plus important de ne pas la compromettre par des actions douteuses.

Un «modèle» discutable

Le remplacement du chauffage n'est pas une solution miracle. Dans ce domaine aussi, on manque de personnel qualifié. On peut également reprocher aux politiques d'être restés trop longtemps inactifs et de n'avoir agi que sous l'effet d'une guerre brutale et de la menace d'une pénurie d'énergie. Mais aujourd'hui, les choses bougent, contrairement à ce que prétend Renovate Switzerland.

Il est déconcertant de constater que le mouvement, principalement enraciné en Suisse romande, ignore cet aspect. De plus, il se limite à la rénovation des bâtiments. Le mouvement a probablement été influencé par la campagne Insulate Britain. Le déroulement des actions de protestation et le logo le suggèrent. On ne peut, toutefois, pas comparer les deux pays.

Montrer l'exemple

Les maisons mitoyennes britanniques sont en effet souvent mal isolées et constituent de véritables «gouffres énergétiques». En Suisse, en revanche, la structure des bâtiments, même anciens, est généralement beaucoup plus solide. De plus, les nouvelles constructions sans norme Minergie ne sont pratiquement plus envisageables. Il serait donc d'autant plus efficace de remplacer rapidement les chauffages au gaz et au fioul par des pompes à chaleur, par exemple.

Manifestation pour le climat le 23 juillet à Londres avec des militants d'Insulate Britain. image: keystone

Renovate Switzerland se plaint de n'avoir reçu aucune réponse du Conseil fédéral jusqu'à présent. C'est très regrettable, car la Confédération pourrait facilement montrer ces liens aux activistes. S'il ne reste que deux ou trois ans pour éviter une catastrophe, comme ils le prétendent, il faudrait peut-être se concentrer sur des mesures qui ont un impact rapide.

Pour le reste, les militants ont toujours la possibilité de se reconvertir eux-mêmes en spécialistes de la construction. Ils pourraient ainsi prouver qu'ils sont sérieux dans leur revendication. Si, toutefois, ils préfèrent choisir la voie «facile» et se scotcher dans la rue, ils s'exposent, en plus de l'ignorance, à un autre reproche: celui de la irrationalité.