Suisse

Commentaire

Pour le mariage pour tous, Marina Rollmann se met nue sur Instagram



Commentaire

Pour le mariage pour tous, Marina Rollmann se déshabille et c’est habile

Dans une publication Instagram, postée mercredi soir, la comédienne et humoriste genevoise se donne littéralement corps et âme pour le mariage pour tous. C'est raccord.

«Maintenant que j'ai toute votre attention...» C'est un peu la technique qu'a utilisée Marina Rollman dans sa dernière publication Instagram, mercredi, dans la soirée. Elle s'y affiche nue, mais couverte d’un message politique fort: allez voter dimanche et dites oui au mariage pour tous. Si la démarche est un peu oléolé (et pas très politiquement correcte), elle a le mérite d’attirer les regards: la preuve, on en parle ici.

Cela veut-il dire qu'il faut nécessairement se dénuder pour faire entendre sa voix en politique? Non. Est-ce que Marina Rollman va faire violemment pencher la balance pour le «oui»? N’exagérons rien. Et enfin, est-ce que le mariage pour tous justifie une telle démarche? Oui. Car la photo est libre, assumée et totalement décomplexée. A l'image du texte de l’initiative qui demande qu'on déverrouille les codes du mariage et de la famille dite «traditionnelle». Un homme, une femme, un enfant.

Bien mieux qu’un coup de buzz: c’est simplement un joli coup désintéressé de la part d'une comédienne - mariée à un co-fondateur d’un label musical (aux dernières nouvelles) - qui n’expose que très rarement sa vie privée. Encore moins son épiderme. Il y a, là, manière et courage.

Finalement, tout est question de justesse du propos. Pas sûr qu’un ou une téméraire de droite aurait intérêt à se dénuder pour contrer l’initiative 99%💰.

