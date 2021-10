Commentaire

Eté béat, vaccin bêta et variant Delta: le nouveau mal alpha?

Alain Berset a décidé, mercredi, de nous envoyer en vacances avec un assouplissement maous des mesures. Comme l'an dernier à la même période. Mais on n'a pas oublié le trauma de septembre 2020. Si le Conseil fédéral n'a pas droit à l'erreur, nous non plus.

Hourra. Dès samedi 26 juin, les Suisses certifiés sans Covid pourront à nouveau s’enlacer, se trémousser, se déconfiner le visage et l’espace vital. Sans restriction et sans masque. A deux ou à 30 000. Mais pas sans crainte: le traumatisme du dernier effeuillage caniculaire qui a dégénéré en 2020 n’aidera certainement pas le pays à faire sereinement irruption dans cette nouvelle trêve estivale avec la candeur politiquement autorisée mercredi.

Parce qu’on a tous en mémoire ce retour de grandes …