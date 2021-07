Avion de combat: Quel que soit le choix, ce sera une déflagration

Au Texas, on peut manger une plâtrée de nachos sortant d’une poubelle

Dans un restaurant de Dallas, on démoule une poubelle de nachos devant vos yeux ébahis. Bon appétit!

Le restaurant Happiest Hour a fait parler de lui ces derniers jours dans une vidéo virale (vue plus de 6 millions de fois) postée par une cliente sur TikTok. On y voit un plat massif de nachos au fromage être démoulé d’un saut en métal qui ressemble vraiment à une poubelle. C’est ignoble et fascinant à la fois.

«Tout est plus grand au Texas», a écrit en légende Chelsea Collins, l’internaute à l’origine de la vidéo. Et il n’y a pas que la tour de nachos qui est démesurée. Il y a …