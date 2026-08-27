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Migros exige le retrait de publicités trompeuses d’Aldi

Pub Aldi contre Migros.
La pub Aldi qui crispe MigrosImage: aldi

Cette pub Aldi fait rager Migros

Le hard-discounter s’offre des pages entières de publicité pour comparer ses prix à ceux de Migros et Coop. L'un des deux géants orange a décidé de réagir.
27.08.2026, 11:3027.08.2026, 11:40

«Plus pour la famille, moins cher»: ce slogan s’affichait le week-end dernier à la une de plusieurs journaux dominicaux et sur des affiches. Ces publicités comparent les prix d’Aldi à ceux de Migros en présentant deux tickets de caisse. L’objectif du discounter est de montrer que ses produits sont moins chers que ceux de la concurrence. Mais Migros a décidé de contre-attaquer et a déposé une plainte, rapporte le Tages-Anzeiger.

Sollicitée par le quotidien, Migros indique:

«Notre analyse des comparaisons de prix diffusées par Aldi a montré qu’elles étaient trompeuses et, pour certaines, erronées. Nous avons donc demandé à Aldi de retirer ces affirmations publicitaires trompeuses.»

La suite dépendra de la réaction d’Aldi.

Migros reproche surtout à la publicité de ne pas permettre aux clients de savoir précisément quels produits ont été comparés. Les tickets de caisse ne sont pas reproduits en entier et comportent simplement la mention «autres articles».

Coop également visée

Migros n’est pas la seule enseigne prise pour cible par Aldi. Le discounter compare également ses produits bio à ceux de Coop avec le slogan «Plus de bio, moins à payer». Là encore, la conclusion est la même: Aldi serait moins cher.

Coop se contente de répondre que l’entreprise ne communique «en principe aucun détail sur les campagnes menées par des tiers».

Aldi fait une pub contre Coop.
Ici, Aldi compare ses prix à ceux de Coop.Image: aldi

Aldi affirme que sa publicité ne contrevient pas à la loi. Ce n’est pas la première fois que le discounter allemand adopte une stratégie publicitaire agressive. En 2024, il avait déjà rebondi sur la vente de plusieurs filiales de Migros avec ce slogan: «Le géant orange t’a laissé tomber? Rejoins l’équipe bleue.» (jah/kek)

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