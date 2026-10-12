«Il est gentil, mon chien»: oui, merci, mais tiens-le en laisse. Keystone

Des chiens sans laisse agacent: «Certains ne veulent pas les dresser»

En ville, des chiens se baladant sans laisse agacent certains passants. Une partie de la nouvelle génération de propriétaires de toutous est moins au taquet sur le dressage, estime un expert.

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Cet été, Claude* descendait l'avenue de Béthusy, à Lausanne, pour aller prendre le métro, lorsqu'un chien lui saute dessus. «Il m'est monté en haut de la jambe en aboyant.» Le toutou «n'était pas forcément agressif» et «voulait jouer», indique notre témoin lausannois, visiblement agacé. Son maître, qui se baladait non loin, le récupère. Avant de lui asséner un:

«Ne vous inquiétez pas, il est gentil» Le propriétaire

Claude est très remonté. «J'ai déjà entendu cette phrase. Je me fiche que le chien soit gentil ou non: il n'a pas à me monter sur la jambe!». Ce n'est pas le seul cas qui nous a été rapporté. La semaine dernière, Richard* est attablé à une terrasse avec un ami. Un chien non tenu en laisse lui passe entre les jambes: il était en train de flairer le sol sous les tables, à la recherche de nourriture.

«Il était tranquille, mais tout de même, cela ne se fait pas. Son maître rigolait avec des amis à une table et le laissait faire» Richard*

Jusqu'à 20 000 francs d'amende

Les chiens sont-ils de moins en moins tenus en laisse, notamment dans les villes romandes? La plupart des polices cantonales contactées indiquent qu'ils ne disposent pas des «éléments» ou des «outils» nécessaires pour s'en assurer. Contacté, Andreas Rogger, directeur de la Société cynologique suisse (SCS), nous précise que la réglementation sur l'usage de la laisse change du canton, voire d'une commune à l'autre.

«Les règles concernant les chiens en laisse ne seront certainement pas les mêmes dans un village jurassien de 300 habitants et en ville de Genève» Andreas Rogger, Société cynologique suisse

Ce qui est sûr, c'est que dans les zones où ceux-ci doivent être tenus en laisse, les amendes sont élevées en cas d'infraction. Dans le canton de Vaud, elle peut se monter à 20 000 francs. La loi sur la police des chiens vaudoise indique que «tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux».

«A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière» Loi vaudoise sur la police des chiens

Le chien est «gentil»? Ça ne suffit pas

Dans la plupart des lois cantonales ou communales, la laisse est obligatoire dans les bâtiments et transports publics ainsi que les zones scolaires. A Genève, «la tenue en laisse est obligatoire dans les localités et sur les voies publiques ouvertes à la circulation, ainsi que dans les promenades, les quais, jardins et parcs publics et dans les emplacements accessibles au public», nous dit-on. Mais, c'est certain:

«Il y a toujours des gens qui ne respectent pas les règles...» Andreas Rogger, Société cynologique suisse

«Le fait qu’un chien soit présenté comme "gentil" ne dispense évidemment pas son détenteur de respecter les obligations légales qui lui incombent», nous indique la police cantonale genevoise, à qui nous avons présenté le cas de Claude.

«La maîtrise du chien doit pouvoir être assurée en tout temps et les précautions nécessaires doivent être prises afin d’éviter qu’il ne constitue une gêne ou un danger pour autrui» Police cantonale genevoise

Dans tous les cantons, une interdiction complète de lâcher les chiens existe entre le 1er avril et le 15 juillet, car il s'agit de la période de reproduction de la plupart d'entre eux, précise Andreas Rogger. Le directeur de la SCS explique qu'il peut aussi y avoir quelques tensions autour des limites communales voire cantonales, et des promenades en forêt, car les règles peuvent changer d'une zone à l'autre.

«Des espaces spécifiquement identifiés permettent en revanche aux chiens d’être laissés en liberté, sous la maîtrise et la responsabilité de leur détenteur», selon la police genevoise. C'est par exemple le cas d'un parc canin qui a ouvert ses portes en juin dernier à Sion: près de 1200m2 d'espaces verts ont été spécifiquement conçus pour les propriétaires canins, indique Le Nouvelliste.

La laisse, une «maltraitance»?

Il n'empêche, Andreas Rogger estime aussi que la mentalité de certains propriétaires a changé. «Avant, les gens qui venaient aux cours de dressage avaient souvent grandi dans une famille où il y avait des chiens. Ils avaient des connaissances et des habitudes dans la donnée d'ordre ou la vie avec l'animal», note-t-il.

Mais «depuis le Covid, beaucoup de jeunes achètent des races de chien spécifiques qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux. Certains n'osent pas s'imposer sur leur animal et ils ont parfois un problème à réaliser les limites qu'il faut établir avec leur chien.»

«Certaines personnes préfèrent que leur chien ne porte pas de laisse car ils assimilent cela à une forme de maltraitance» Andreas Rogger, Société cynologique suisse

Mais cela va parfois plus loin encore. «Certains estiment même que leurs chiens n'ont pas à être dressés car il s'agit d'une forme d'abus, voire de cruauté envers les animaux. On retrouve ces idées tant auprès de propriétaires que de certains éducateurs», indique Andreas Rogger.

«Garder son lien sans laisse dès qu'on le peut est un choix individuel, mais si le comportement du chien commence à importuner ou menacer d'autres personnes, cela devient un problème» Andreas Rogger, Société cynologique suisse

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La laisse, c'est une maltraitance animale? Oui, les chiens ont le droit à la liberté comme les humains La loi, c'est la loi: un chien, une laisse. Les chiens ne sont pas des humains: il doivent être dressés Encore un truc de barjos! Gardez votre chien en laisse, point barre. Voter Au total, 13 personnes ont participé à ce sondage.

*prénom d'emprunt