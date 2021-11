Youpi, le monde a enfin son champion des... malakoffs

Mais c'est finalement le malakoff on-ne-peut-plus traditionnel de Doris Antonini, cuisinière du restaurant «Au Cœur de la Côte» à Vinzel (VD), qui a conquis le cœur du jury. La version gastronomique d'Edgard Bovier pour la Maison Suisse de Tokyo a remporté la médaille d'argent. Et ce sont les chefs français de la Brasserie de Paudex (VD) qui sont sur la troisième place du podium. (mbr)

Selon 24 Heures, qui faisait partie du jury , les candidats ont rivalisé de créativité pour tenter de se départager, entre les différentes sortes de fromage utilisées, le dressage de l'assiette et les revisites (façon rouleaux de printemps, gastronomique ou sucré-salé avec de la pomme). Incroyable tout ce qu'on peut faire sur le concept (pourtant très simple) du fromage pané.

Pour les non-initiés, le malakoff est un beignet au fromage. Cette spécialité vaudoise, qu'on trouve plus particulièrement dans les villages de la Côte vaudoise, se compose de fromage râpé sur du pain, passé ensuite à la friteuse. Selon la légende, le malakoff serait né à La Côte (VD), en 1890.

Le premier Championnat du monde des malakoffs s'est tenu le 10 novembre à Ecublens. Et le vainqueur est... *roulement de tambour*!

