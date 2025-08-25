Martial Courtet. Keystone

Lâché par son parti, le Jurassien Courtet se lance dans la course au pouvoir

Le ministre jurassien Martial Courtet, écarté de la liste du Centre après un audit, se présente finalement en indépendant aux élections gouvernementales.

Le ministre jurassien Martial Courtet a annoncé lundi qu'il se présentait comme candidat indépendant aux élections au Gouvernement. Sous la pression du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit accablant. (jah/ats)