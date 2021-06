Inchangée depuis 1987, la solde des militaires doit être revue à la hausse

Joe Biden plus proche de Trump que d'Obama sur les mines

Contrairement à ce qu’il avait laissé entendre pendant sa campagne, le président américain n’a pas l’intention de rejoindre la liste des pays bannissant l’utilisation des mines antipersonnel. Pour l’instant.

«La Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel est l'un des traités sur les armes les plus largement acceptés de tous les temps», écrivait la Croix Rouge l’année dernière. Pourtant, la première puissance mondiale ne fait pas partie des signataires et cela a peu de chances de changer sous l’ère Biden, selon les constatations du New York Times.

Contrairement à ce qu’il avait dit pendant sa campagne, le président américain Joe Biden va conserver la politique de son prédécesseur, …